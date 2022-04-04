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    Doktorundan Ramazan'da göz damlalarını bırakanlara hatırlatma: Orucu bozmuyor

    Dr. Atilla Yazıcıoğlu, göz damlasının orucu bozmadığını, şeker ve tansiyon hastalarının uzman görüşü ile damlalara devam etmelerinin sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 09:57
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    Doktorundan Ramazan'da göz damlalarını bırakanlara hatırlatma: Orucu bozmuyor

    Van’da göz merkezinde doktorluk yapan Dr. Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, göz damlasının orucu bozup bozmadığı yönünde çok soru aldıklarını belirtti.

    Yazıcıoğlu, göz damlasının orucu bozmadığını vurgulayarak şeker, tansiyon gibi hastalıkların göz arkasında problemlere yol açtığını belirtti.

    “ŞEKER VE TANSİYON, GÖZ DİBİNE VURARAK OLUMSUZ DURUMLARA YOL AÇABİLİR”

    Uzman görüşü ile damlalara devam edilmesinin sağlık açısından önemli olduğunu belirten Yazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    “Göz damlası orucu bozmuyor. Özellikle şeker, tansiyon gibi hastalıklar, göz arkasında problemlere yol açtıkları için Ramazan ayında şeker ve tansiyonu olan hastalarımız ilgili dahiliye uzmanından görüş almaları gerekiyor. Şekerlerinin veya tansiyonlarının düzgün olacağı bir durum var ise devam etmeleri sağlıkları açısından önemlidir. Şekerdeki veya tansiyondaki ciddi dalgalanmalar göz dibine vurarak olumsuz durumlara yol açabiliyor.”

    Doktorundan Ramazan da göz damlalarını bırakanlara hatırlatma: Orucu bozmuyor #1


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