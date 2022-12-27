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    Dondurulmuş soğanın inanılmaz faydası

    Antibiyotik kaynağı ve yemeklerin olmazsa olmazı soğanı dondurarak kullananlar, müptelası oluyor. İşte dondurulmuş soğanın inanılmaz kolaylığı...
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 14:54
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    Dondurulmuş soğanın inanılmaz faydası

    Soğansız yemek olur mu... Neredeyse imkansız diyebiliriz.

    Soğan, doğal antibiyotik olarak hem sağlığa faydaları hem de yemeklere verdiği lezzetle oldukça vazgeçilmez bir sebzedir.

    Kokusu rahatsız edici olsa da soğan tüketmek içten dışa vücudün yenilenmesine, rahatlamasına ve iyileşmesine katkı sağlıyor.

    Çiğ ve pişmiş olarak sayısız şekilde kullanılan soğanı dondurarak tüketmeyi denediniz mi...

    İşte soğan tüketmenin en pratik ve hesaplı yolu...

    Dondurulmuş soğanın inanılmaz faydası #1

    Soğanın ömrünü uzatan yöntem

    Soğan, nemi kolayca emdiği ve bundan dolayı filizlenmeye ve çürümeye neden olduğu için serin, kuru, karanlık ve iyi havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır.

    Kuru soğanları güzelce soyun ve yıkayın. Dilediğiniz şeklde doğrayın. Doğradığınız soğanları kilitli buzdolabı poşetine koyun, ağzını kapatın ve üzerine bastırın.

    İsteğe göre poşet yerine derin dondurucuya uygun kaplar da kullanabilirsiniz.

    Soğanı bu şekilde serin dondurucuya atarak 10 aya kadar muhafaza edebilirsiniz.


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