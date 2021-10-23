Dr. Ekrem Keskin - Burun Estetiği ve Diğer Estetik Yöntemler

Estetik işlemler genel görünüm açısından gereklidir. Burun estetiği yöntemleri de bunlardan birisidir.

Bu yöntemlerin uygulanması ile birlikte görünüm ve nefes yolları ile ilgili sorunlar ortadan kaldırılmış olur. Aynı zamanda hastalarda burun ucu ya da burun kemeri gibi operasyonlar da estetik işlemler arasına girer.

Burun Estetiği Nedir?

Birçok insanda zaman zaman ortaya çıkan bu estetik çözümleri için kullanılan birden fazla burun estetiği yöntemleri vardır. Bu yöntemlerin gerçekleştirilmesi esnasında açık ya da kapalı yöntemler uygulanarak hastaların uzun vadeli sorunları giderilmiş olur. Bunun yanında estetik işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında hastaların solunum yollarını tıkayan yapıların da temizlenmesi mümkündür.

Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılır?

Hastalarda hem estetik işlemler için hem de sağlık sorunlarını gidermek için burun estetiği yöntemleri fayda sağlar. Bazı hastalarda burunda görünüm sorunları ortaya çıkabilir. Yine bazı hastalarda horlamaya ve nefes alma sorunlarına neden olan burun eti sorunları için de yine estetik işlemlere ihtiyaç duyulur.

Burun Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Kullanılan birden fazla rinoplasti yöntemi vardır. Bu yöntemler arasında hastaların açık ameliyat ya da kapalı ameliyat yöntemleri ile beklentilerini karşılamak mümkündür. Estetik merkezlerinde sunulan hizmetler ile birlikte hastalarda estetik olarak burun yapısında değişiklikler mümkün olur. Aynı zamanda burun eğikliği gibi sorunları gidermek için dolgu yöntemleri de sıklıkla yapılır.

Burun Estetiği Fiyatları

Fiyat olarak sağlık merkezlerinde fiyatlar değişkenlik arz eder. Kullanılan yönteme ve aynı zamanda hastaların beklentilerine özel çözümler sunularak hastalarda öne çıkan estetik ihtiyaçlar giderilmiş olur. Hastanın bu konuda fiyat beklentisine uygun fiyatlar geçerlidir.

Jinekomasti Neden Oluşur?

Erkeklerde testesteron hormonları nedeni ile ortaya çıkan jinekomasti memelerin yapısında aşırı irileşme olarak görülür. Hormonal nedenlerden dolayı ortaya çıkan bu sorunun giderilmesi aşamasında hastaların tedavisinde farklı yöntemler kullanılır.

Jinekomasti Sebepleri Nelerdir?

Bu hastalarda en büyük etken ilaç kullanımı olarak görülür. Bazı hastalıkların tedavisinde ya da vücut geliştirme için kullanılan ilaçların bir sonucu olarak hastalarda memelerin yapısında ortaya çıkan sorunların giderilmesi için iki farklı yöntem uygulanır. Bu yöntemlerden birincisinde hastalarda meme yapısının tamamen alınması gerekebilir. Diğer yöntemde ise jinekomasti yağ hücrelerinin alınması ile hastaların beklentilerini karşılamak sağlanmış olur.

Jinekomasti Tipleri Nelerdir?

Farklı jinemokasti tipleri vardır. Bu tipler arasında glandüler tip ya da yağlı tip olanları farklı semptomlar gösterir. Her iki tip hastalığın kendine has türleri bulunur. Bu nedenle hastalarda yapılan işlemlerin de farklılaşması mümkündür.

Popo Estetiği Nasıl Yapılır?

Özellikle bayanların son zamanlarda talep ettiği bir yöntem olan popo estetiği için dolgu işlemlerine ihtiyaç duyulur. Dolgu işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında hastalarda liposuction ile alınan yağlar kullanılabilir. Böylelikle dik görünüm sağlanmış olur.

Kalça Estetiği Uygulamaları Nelerdir?

Tercih edilen birden fazla popo estetiği yöntemi vardır. Bu yöntemler kullanılan dolgu malzemesine göre değişir. Silikon ya da yağ enjeksiyonu yöntemleri tercih edilir.

Popo Dikleştirme Ameliyatı

Hastalarda uygulanan popo dikleştirme operasyonları aşamasında kullanılan dolgu malzemeleri mikro enjeksiyon yöntemi ile tatbik edilir. Dikleştirme işlemlerinin yerine getirilmesi aşamasında bilgi alınması için internet sitelerini tercih edebilirsiniz.

Popo Büyütme ve Popo Estetiği Yöntemleri

Kullanılan bu yöntemlerin dışında hastalarda beklentileri karşılamak için değişen dolgu malzemeleri vardır. Teknik olarak aquafilling ya da yağ enjeksiyon yöntemi en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alır.

Popo Estetiği Fiyatları

Hastanın beklentilerine ve uygulanan yönteme göre fiyatlar değişkenlik arz eder. Aynı zamanda bu yöntemlerin farklı sağlık merkezlerinde fiyatları değişiklik gösterir. Popo estetiği hakkında daha fazla bilgiyi sağlık merkezlerinden alabilirsiniz.