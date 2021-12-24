Dr. Mehmet Erdoğan Ve Ekibi Smile Hair Clinic Adını Dünyaya Duyurdu

Safir saç ekimini Türkiye'de başarılı bir şekilde gerçekleştiren Smile Hair Clinic, hem kendini hem de ülkemizin adını birçok Avrupa ülkesine duyuruyor.

Saç ekiminden en doğal sonuçları elde etmeyi sağlayan teknik hakkında detaylı bilgileri Doktor Mehmet Erdoğan dile getirdi.

Dr Mehmet Erdoğan Safir FUE Tekniğini Anlattı

Smile Hair Clinic kurucu ortaklarından Dr. Mehmet Erdoğan Safir FUE tekniği hakkında şu bilgileri paylaştı. Saç ekimi operasyonlarında neredeyse mükemmel bir sonuç elde etmeyi sağlayan Safir FUE tekniği safir bıçak kullanımından adını almaktadır.

Safir bıçaklar kullanılarak mikro kanallar açılır ve böylelikle donör bölgesindeki saç kökleri alınarak en yüksek seviyede hacim elde edecek şekilde değerlendirilir.

Dr. Mehmet Erdoğan; Kusursuz Saç Ekimi

Teknik, saç ekimindeki çözüm imkanlarını en üst seviyeye taşırken doğal görünüm elde etme fırsatını da en üst seviyeye yükseltmekte. Kusursuz bir saç ekimi tercih edenlerin seçimi olan Safir FUE saç ekim yöntemi tek seferde 4 bin ile 6 bin arasında değişen greft ekme imkanı sağlıyor.

Lokal anestezi ile gerçekleştirilen operasyon sonrası yaralardaki kabuk atma dönemi bir ay içerisinde tamamlanır. 6 aylık süreç içerisinde saç uzadıkça kökleri güçlenir ve saç telleri kalınlaşır. 1 yıl sonunda ise gerçek sonuç ortaya çıkar.

https://www.smilehairclinic.com/



