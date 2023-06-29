DSÖ Avrupa: 36 milyon kişi uzun koronavirüse yakalanmış olabilir 3 yıllık salgın süresince Avrupa bölgesinde 36 milyon kişinin uzun koronavirüs geçirmiş olabileceğini açıklayan DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, “Bu yeterince tanınmayan durum, sağlık ve sosyal sektörlerde ciddiye alınmalı ve hastalar için yeterli bakımın mevcut olduğundan emin olmalıyız” dedi.

DHA

Koronavirüs, 3 yıl boyunca dünyanın başına bela oldu…

Milyonlarca kişi, virüs yüzünden öldü, hayatta kalanlar da hasarından kurtulamadı.

Yaşam kalitesini düşüren hastalık ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

36 milyon kişi, uzun koronavirüs geçirmiş olabilir

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, 27 Haziran’da internet üzerinden düzenlenen basın toplantısında salgının ilk 3 yılında yaklaşık 36 milyon kişinin uzun koronavirüs geçirmiş olabileceğini belirtti.

Kluge, dünya genelinde halk sağlığı acil durumunun kalkmış olmasına rağmen koronavirüsün DSÖ bölgesinde haftalık yaklaşık 1.000 kişinin ölümüne yol açtığını da vurguladı.

"İmkanı olan varsa sigarayı bıraksın, alkolü azaltsın"

Günlük hayatta bazı sağlıklı seçimlerin sonraki salgınlarda savaşmaya yardımcı olacağını ifade eden Kluge, “İmkanı ve fırsatı olan bizler, örneğin günde 25 dakika orta düzeyde egzersiz yapabilir, sigarayı bırakabilir, alkol alımı ne kadar azsa o kadar iyi ve tuz alımını sınırlayabilir. Uzun koronavirüs hakkında hala çok az şey bildiğimiz karmaşık bir durum olmaya devam ediyor.” dedi.

"Bu yeterince tanınmayan durum..."

Uzun koronavirüsü ‘kör nokta’ olarak nitelendiren Kluge, “Bu yeterince tanınmayan durum, sağlık ve sosyal sektörlerde ciddiye alınmalı ve hastalar için yeterli bakımın mevcut olduğundan emin olmalıyız. Nihayetinde, Uzun koronavirüsten kaçınmanın en iyi yolu, her şeyden önce koronavirüsten kaçınmaktır.” ifadelerini kullandı.