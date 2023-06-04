DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Fahrettin Koca'yı tebrik etti Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Kluge, "Üretken iş birliğimizi büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

AA

Fahrettin Koca, yeni dönemde de Sağlık Bakanlığı görevini yürütecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu göreve getirilen Bakan Koca'yı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge tebrik etti.

Koca'ya kutlama: İş birliğimizi büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz

Kluge, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Tebrikler Bakan Fahrettin Koca. Türkiye, DSÖ Avrupa Bölgesi ve dünya çapındaki insanların daha iyi sağlığı ve sağlık güvenliği için üretken iş birliğimizi büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

"Ortak hayalimiz Türkiye Yüzyılı için çalışacağız"

Bu arada Bakan Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, önceki kabinede yer alan çalışma arkadaşlarına başarılarından dolayı teşekkür etti.

"Yeni kabinede beraber görev yapacağımız arkadaşlarımı kutluyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullanan Sağlık Bakanı, "Ortak hayalimiz Türkiye Yüzyılı için çalışacağız." dedi.