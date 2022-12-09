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    DSÖ: Bakteri direnci, ölüm riskini artırıyor

    Dünya Sağlık Örgütü, insan vücudundaki bakterilerin enfeksiyon durumlarında antibiyotiklere karşı direncini artırdığını ve bu artışın ölüm riskini doğurduğunu açıkladı.
    • 09.12.2022 - 23:35
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    DSÖ: Bakteri direnci, ölüm riskini artırıyor

    Örgütün yayımladığı Küresel Antimikrobiyal Direnç ve Gözetim Kullanma Sistemi Raporu'nda, antimikrobiyal direnç analizlerine dair veriler paylaşıldı.

    87 ülkede 2020 yılında yaşanan enfeksiyon vakalarının incelendiği raporda, kan dolaşımı enfeksiyonuna sebep olan Klebsiella zatürresi ve Acinetobacter bakterisinin antibiyotiklere karşı yüzde 50 oranında direnç gösterdiği belirtildi.

    Ölüm riskini artırıyor

    AA'Nın haberine göre; kan dolaşımı enfeksiyonlarının yüzde 8'ine Klebsiella direncinin sebep olduğu ve bu direncin enfeksiyonların tedavisinde kullanılan karbapenem bakterisine direnç göstererek ölüm riskini artırdığı bildirildi.

    Koli basili ve Salmonelloz bakterilerinin direncinin yol açtığı kan dolaşımı enfeksiyonları ile bel soğukluğu enfeksiyonlarının 2017'ye kıyasla yüzde 15 arttığı kaydedildi.

    DSÖ: Bakteri direnci, ölüm riskini artırıyor #1

    "Milyonlarca kişinin hayatı tehlikede"

    Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Antimikrobiyal dirençteki artış, modern tıbbın etkisini azaltmakta ve milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atmaktadır." ifadesini kullandı.

    Ghebreyesus, bu küresel tehdidin boyutunu anlamak için dünya genelinde mikrobiyoloji testi kapasitesinin artırılmasına ve niteliksel verilerin tüm ülkelerce paylaşılması gerektiğine işaret etti.


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