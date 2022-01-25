DSÖ Direktörü Ghebreyesus, yeniden aday gösterildi

28 ülke tarafından tek aday gösterilen Ghebreyesus, yeniden seçilmesi halinde 5 yıl daha DSÖ'ye öncülük edecek.

Mayıs ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü seçimi düzenlenecek.

DSÖ 150. Yönetim Kurulu Toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor.

İKİNCİ DÖNEM İÇİN TEK ADAY

Örgütten yapılan açıklamada, toplantının bugün yapılan oturumunda, Ghebreyesus'un oybirliğiyle ikinci dönem için Genel Direktör adayı olarak gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, 2022 Mayıs'ında yapılacak 74. Dünya Sağlık Asamblesi'ndeki (DSA) seçimde Ghebreyesus için karar verileceği belirtildi.

"HEPİMİZ BEZGİN VE YORGUNUZ"

Seçime tek aday olarak girecek Ghebreyesus, "diyecek söz bulamadığını" belirterek, yönetim kuruluna son 5 yıldaki desteği için teşekkür etti.

Ghebreyesus, halen dünyanın omicron varyantıyla mücadele verdiğini vurgulayarak, "İnanıyorum ki 2022'de salgının akut aşaması sona erecek çünkü hepimiz bezgin ve yorgunuz." dedi.

ETİYOPYA DESTEĞİNİ ÇEKTİ

Etiyopya, kendi vatandaşı olan Ghebreyesus'a desteğini çektiğini duyurmuştu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, DSÖ Yönetim Kurulu'na mektup göndererek, 5 yıllık ikinci dönem için tekrar göreve seçilmesi beklenen Ghebreyesus'un görevini kötüye kullandığını belirtmişti.

Mektupta, ülkenin kuzeyinde yaşanan iç çatışmada Ghebreyesus'un sergilediği "tarafgir" tutumun kabul edilemeyeceği ve Genel Direktör'ün konumunu kullanarak Etiyopya'nın iç işlerine müdahale ettiği öne sürülmüştü.

28 ÜLKE TEK ADAY GÖSTERDİ

Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 28 ülke, 29 Ekim 2021'de DSÖ mevcut Genel Direktörü Ghebreyesus'u DSÖ Genel Direktörü seçiminde tek aday olarak göstermişti.

SEÇİLİRSE 5 YIL DAHA YÖNETECEK

Ghebreyesus, DSA'da gizli yapılacak oylamada yeniden seçilirse DSÖ'yü 5 yıl daha yönetecek. DSÖ Genel Direktörlüğü için aday olma süreci geçen yıl nisan ayında başlamış, 23 Eylül 2021'de sona ermişti.

Ghebreyesus, Mayıs 2017'de yapılan Dünya Sağlık Asamblesi'nin 70'inci toplantısında yapılan seçimin son turunda, İngiliz aday David Nabarro karşısında 133 oy alarak DSÖ Genel Direktörü seçilmişti.

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