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    DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye'ye teşekkür

    DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye'ye teşekkür

    Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu belirtti.
    • AA
    • 02.04.2021 - 06:20
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 07:32
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da davet edildiği örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısının ikincisinde konuşan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 78 ülkeye 35 milyon doz yeni tip koronavürüs aşısı gönderildiğini aktardı.

    "20 YOKSUL ÜLKEYE ACİLEN 10 MİLYON AŞI GEREKLİ"

    Ghebreyesus, "Ancak aşı eşitliği ve bulunabilirliği konusunda halen ciddi bir zorluk var." uyarısında bulundu.

    DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye'ye teşekkür-Video

    DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus tan Türkiye ye teşekkür #1

    27 Aralık'ta, elinde DSÖ'nün acil kullanıma onay verdiği aşıları bulunduran ülkelere seslenerek, dünyanın 20 yoksul ülkesine ivedilikle 10 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlanması çağrısında bulunduğunu anımsatan Ghebreyesus, bu konuda henüz hiçbir ülkeden taahhüt almadıklarını vurguladı.

    DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus tan Türkiye ye teşekkür #2

    "UMUDUMU YİTİRMEDİM"

    Ghebreyesus, halen umudunu yitirmediğini belirterek, "bazı liderlerin adım atacağını umduğunu" kaydetti.

    DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus tan Türkiye ye teşekkür #3

    "TÜRKİYE, GÜÇLÜ BİR KAHRAMAN"

    Konuşmasında Türkiye'ye de övgüde bulunan Ghebreyesus, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu vurguladı.

    DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus tan Türkiye ye teşekkür #4

    BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR

    Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Koca'ya basın toplantısına katılımından dolayı teşekkür etti.

    Türkiye'nin yaptığı teklif üzerine DSÖ, 2021'i "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etmişti.

    DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus tan Türkiye ye teşekkür #5

    DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus tan Türkiye ye teşekkür #6

    DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus tan Türkiye ye teşekkür #7

    DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus tan Türkiye ye teşekkür #8

    DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus tan Türkiye ye teşekkür #9

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