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    DSÖ, gizemli hepatit virüsü nedeniyle bir çocuğun öldüğünü duyurdu

    İngiltere’de ortaya çıkan ve 11 ülkeye yayıldığı belirtilen gizemli hepatit virüsü nedeniyle, 1 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
    • 25.04.2022 - 09:36
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    DSÖ, gizemli hepatit virüsü nedeniyle bir çocuğun öldüğünü duyurdu

    Koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler tüm dünyada aralıklı olarak gevşetilmeye başlamışken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) İngiltere’de ortaya çıkan ve Avrupa ile Amerika’ya yayılan gizemli bir hepatit virüsü olduğunu açıkladı.

    Nedeni belirsiz olan virüsün, şimdiye kadar 11 ülkede görüldüğü belirtildi. Öte yandan, en az 169 hepatit vakasından bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

    “DSÖ üyesi ülkelerin incelemede bulunması iyi olur”

    AA’nın haberine göre; DSÖ Avrupa Bölgesi'nin Yüksek Patojen Tehditleri Ekibi Üyesi Richard Pebody, ABD'de yayın yapan sağlık haber sitesi Stat'a verdiği demeçte, hepatit vakalarının yüksek olmamasına rağmen kötü sonuçlar doğurduğunu belirtti.

    Pebody, gizemli hepatit vakalarından yeni bir salgın çıkıp çıkmayacağının henüz netleşmediğini vurgulayarak, "DSÖ üyesi ülkelerin incelemede bulunması iyi olur." dedi.

    DSÖ, gizemli hepatit virüsü nedeniyle bir çocuğun öldüğünü duyurdu #1

    Gizemli hepatit vakaları

    DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuş, dün yapılan açıklamada ise vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiğini bildirmişti.

    Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

    Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.

    Küresel salgın ihtimali

    Hastalığın gizemli veya nedeni belirsiz olarak tanımlanması, yeni bir küresel salgın ihtimalini gündeme taşıdı.

    Koronavirüs, henüz adı konulmadan önce gizemli bir akciğer rahatsızlığı olarak tanımlanıyordu.


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