DSÖ İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı

Riskli ülkeler arasında bulunan İsveç, listeden çıkarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, dün açıkladığı riskli olan ülkeler içerisinde İsveç'e de yer verince, İsveç Devlet Epidemiyoloğu Anders Tegnell duruma tepki gösterdi.

Açıklamalarda bulunan Tegnell “İsveç'te vaka sayımızda artış var. Bunun nedeni ise eskisinden daha fazla test yapmamız. DSÖ'nün diğer ülkelerle İsveç'i risk grubunda tutması talihsiz bir durumdur" dedi.

Açıklamanın ardından DSÖ, bugün geri adım atarak, İsveç’i riskli ülkeler listesinde çıkardı. Örgüt, yaptığı açıklamada İsveç hükümetinin test sayısını arttırdığını bunun da yeni vaka istatistiklerine yansıdığını belirtti.





"DSÖ SÖYLEDİKLERİMİZİ DİNLEDİ"

Tegnell, ise yaptığı açıklamada DSÖ’nün aldığı karardan memnun olduğunu ifade ederken, “DSÖ, söylediklerimizi dinledi. Ülkemizin doğru yolda olduğunu gördü. İsveç'i riskli ülkelerin arasına alması tam bir hataydı" dedi.



Öte yandan İsveç’te toplam korona virüs vaka sayısı 65 bin 137’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 280’e ulaştı.



Dün açıklanan listede İsveç haricinde, Ermenistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Kazakistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Ukrayna ve Kosova yer almıştı.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI UYGULUYORLAR

Koronavirüs, bütün dünyayı etkisi altına aldı ve bütün alışkanlıkları değiştirdi. Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında birçok şey yapılıyor.

Bazı ülkeler de kendine göre önlemler alıyorlar. Onlardan biri de İsveç.

İsveç'li yetkililer koronavirüse karşı sürü bağışıklığını sistemini uygulayacağını duyurmuştu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından büyük eleştiri konusu olan bu uygulamanın kötü sonuçları olacağı düşünülüyor.

Sürü bağışıklığı uygulayan İsveç'in ilerleyen zamanda artan vakalarla nasıl başedeceği de merak konusu.

YAŞLI VATANDAŞLARIMIZI KORUYAMADIK AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Hükümet, koronavirüs salgını sırasında yaşlı bakımevlerinde bulunan vatandaşlara yeterli yardımın götürülemediğini itiraf etmişti.

İsveç, salgına karşı hafif önlemler alınırken, salgın nedeni ile hayatını kaybedenlerin yarısını yaşlı bakımevlerinde yaşayan yaşlılar oluşturuyor.

Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, yaptığı açıklamada, "Yaşlı vatandaşlarımızı korumayı başaramadık. Bu gerçekten çok vahim ve tüm toplum genelinde büyük bir başarısızlık. Salgınla mücadelemiz henüz sona ermedi. Hatalarımızdan dersler çıkarmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

