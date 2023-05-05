DSÖ: Koronavirüs nedeniyle ilan edilen küresel acil durum sona erdi DSÖ Direktörü Ghebreyesus, "Büyük bir umutla acil durumun sona erdiğini ilan ediyorum" dedi. Ancak Ghebreyesus, "Küresel sağlık tehdidi bitmedi" diye konuştu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün artık küresel bir acil durum olarak nitelendirilmediğini duyurdu.

DSÖ, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'daki vakalarda son zamanlarda görülen artışlara dikkat çekti.

"Küresel acil durumun sona erdiğini ilan ediyorum"

Acil durum aşaması sona ermiş olsa da pandeminin sona ermediği belirtildi. BM'nin sağlık kurumu, her hafta binlerce insanın virüsten ölmeye devam ettiğini söyledi.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Büyük bir umutla koronavirüsün küresel bir sağlık acil durumu olarak sona erdiğini ilan ediyorum." dedi.

"Koronavirüs tehdidinin sona erdiği anlamına gelmez"

Ghebreyesus, "Bu, koronavirüsün küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez." diye ekledi.

DSÖ, 30 Ocak 2020'de koronavirüsü uluslararası bir kriz olarak ilk kez ilan ettiğinde, henüz hastalığı adlandırmamıştı.

Vaka ve aşı olanların sayısı

Üç yıldan uzun bir süre sonra, virüs dünya çapında tahmini 764 milyon vakaya neden olurken, yaklaşık 5 milyar insan en az bir doz aşı yaptırdı.