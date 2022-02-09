DSÖ: Koronavirüsün 2022'de bitmesi için 23 milyar dolara ihtiyaç var

DSÖ: Koronavirüsün 2022'de bitmesi için 23 milyar dolara ihtiyaç var

Örgüt'ten yapılan açıklamada, pandemiye karşı ihtiyaç duyulan para miktarına dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Örgütün sitesindeki yazılı açıklamada, koronavirüs ile Mücadele Araçlarına Erişimi Hızlandırma (ACT-A) inisiyatifinin yenilenmiş stratejisi ve bütçe planlamasına dair bilgi verildi.

4,7 MİLYAR TEST YAPILDI

Dünya nüfusunun önemli bir bölümünün hala koronavirüsün aşı, test ve tedavi ekipmanlarına ulaşamadığı belirtilirken, "Salgının başlamasından bu yana dünyada 4,7 milyar koronavirüs testi yapıldı. Düşük gelirli ülkelerde ise bu ülkelerin nüfusunun sadece yüzde 0,4'ünü oluşturan 22 milyon test yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca düşük gelirli ülkelerdeki toplam nüfusun sadece yüzde 10'unun koronavirüs aşısı yaptırabildiği kaydedildi.

23 MİLYAR DOLAR TALEBİ

Salgınla mücadelede yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasındaki maddi finansman boşluğunu Eylül 2022'ye kadar kapatmak için gelişmiş ülkelerden 16,8 milyar dolar talep edildi. Orta gelirli ülkelerin ise ACT-A'nın talep ettiği toplam 23 milyar dolarlık yardımın 6,5 milyarını kendi kendilerini finanse ederek sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Gerekli araçların ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılması ve koronavirüsün bu yıl içinde küresel acil durumdan çıkarak kontrol altına alınması için gerekli yardım talebine vurgu yapıldı.

PARA TOPLANIRSA...

İstenilen para toplanırsa kısa vadede 600 milyon dozluk bir Pandemi Aşı Havuzu oluşturularak dünya ülkelerinin bu yılın ortasına kadar nüfuslarının yüzde 70'ini aşılama hedeflerine katkı sağlanacağı ve bunun yanı sıra 700 milyon koronavirüs testi, 433 milyon metreküp oksijen, 1,7 milyon koruyucu elbise ve 120 milyon koronavirüs hastasının tedavisi için gerekli diğer ekipmanların temin edilebileceği kaydedildi.

AŞI EŞİTSİZLİĞİ YENİ VARYANTLARA YOL AÇIYOR

Aşı ve diğer koronavirüs ile mücadele araçlarına erişimdeki eşitsizliğin, virüs nedeniyle can kayıplarına neden olmanın yanı sıra koronavirüsün yeni ve daha tehlikeli varyantlarının çıkması riskine yol açtığı da vurgulandı.

"YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER ADİL ORANDA KATKI YAPARSA..."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasının, virüsle mücadele araçlarına ulaşım ihtiyacını çok daha acil hale getirdiğini vurgulayarak, "Yüksek gelirli ülkeler ACT-A girişimine adil oranda katkı yaparsa bu ortaklık orta ve düşük gelirli ülkelerdeki aşı, test ve ilaç eksikliğini kapatmaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSÜN KÜRESEL ACİL DURUMU BU YIL BİTEBİLİR

Ghebreyesus, "Bilim sayesinde dünya koronavirüs ile mücadele araçlarına erişme imkanı buldu. Bu araçlar dünyada adil olarak dağıtılırsa koronavirüsü bu yıl içinde küresel acil durum olmaktan çıkarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ACT-A girişimi, salgınla mücadelede küresel eşitliğin sağlanması için yardım çağrısını Ekim 2021'de başlatmıştı.