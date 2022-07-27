DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakalarının sayısı 18 bini aştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği vakalarının sayısının 18 binin üzerine çıktığını açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, maymun çiçeği salgınına dair son gelişmeleri paylaştı.

Şimdiye kadar DSÖ'nün 78 ülkeden 18 bin vakayı doğruladığını aktaran Ghebreyesus, "Vakaların yüzde 70'ini DSÖ'nün Avrupa Bölgesi, yüzde 25'ini de Amerikalar Bölgesi oluşturuyor." dedi.

Vakaların yüzde 10'u hastaneye kaldırıldı

Ghebreyesus, an itibarıyla vakaların yüzde 10'unun hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Ülkeler, topluluklar ve şahıslar bu riski ciddiye alır ve yayılımı önlemek için gerekli tedbirlere başvurursa bu salgın durdurulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sadece erkek erkeğe ilişkide bulaşmıyor"

Maymun çiçeğinin erkek erkeğe cinsel ilişki dışında kucaklama, öpüşme, kirli havlu ve çarşaf kullanımı yoluyla da bulaşabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, "DSÖ, maymun çiçeğine yakalanan ve yakalanma riski olan kişiler için aşılanma tavsiyesinde bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, şu an çiçek aşılarından MVA-BN'nin Kanada, Avrupa Birliği ve ABD tarafından onaylandığı bilgisini paylaşarak, "LC16 ve ACAM2000 aşılarının da maymun çiçeğine karşı kullanımı üzerinde duruluyor." diye konuştu.

"Toplu aşılamalara şimdilik gerek yok"

Çiçek aşılarının maymun çiçeğine karşı etkisi ve kaç doz aşı gerektiğine dair verilerin yetersiz olduğunu vurgulayan Ghebreysus, elinde aşı bulunduran DSÖ üyesi ülkelere bilgi paylaşımı çağrısında bulundu.

Toplantıda bulunan DSÖ'nün maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, AA muhabirinin maymun çiçeğine karşı toplu aşılama yapılmasının beklenip beklenmediği sorusuna, "Toplu aşılamaları şimdilik tavsiye etmiyoruz. Virüs belli bir gruba mensup kişileri etkiliyor ve davranışsal müdahaleler de virüse karşı etkili olabiliyor." cevabını verdi.