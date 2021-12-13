DSÖ: Omicron, 63 ülkede tespit edildi

Omicron ile Delta'yı kıyaslayan DSÖ, son varyantın yayıldığı ülke sayısını açıkladı.

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu yayılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Güney Afrika'da rastlanılan Omicron mutasyonuyla ilgili son durumu paylaştı.

63 ÜLKEDE ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada, 9 Aralık itibarıyla, Omicron mutasyonunun 63 ülkeyi kapsayan 6 DSÖ bölgesinin tamamında tespit edildiği ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceği belirtildi.

OMICRON'A KARŞI AŞI ETKİNLİĞİ KONUSU

Söz konusu mutasyonun Delta mutasyonundan daha az tehlikeli olabileceğini ifade eden DSÖ, "Omicron için bugüne kadar aşı etkinliği hakkında sınırlı veri var ve kesin bir kanıt yok. Ön kanıtlar Omicron ile ilişkili enfeksiyon ve bulaşmaya karşı aşı etkinliğinde bir azalma olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

"DELTA'YI GERİDE BIRAKMASI MUHTEMEL"

Omicron varyantının Delta'nın yayılma hızını aşabileceğini ve neden bu kadar hızlı yayıldığının henüz belli olmadığını açıklayan DSÖ ayrıca, "Mevcut veriler göz önüne alındığında Omicron'un topluluk iletiminin gerçekleştiği Delta mutasyonunu geride bırakması muhtemeldir." denildi.