DSÖ: Omicron, diğer varyantlara baskın geldi

Örgütün raporunda, koronavirüsün yeni varyantının küresel yayılımına dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), haftalık koronavirüs raporunu yayınladı.

Raporda, haftalık koronavirüs vaka ve can kaybı artış oranları ile Omicron varyantının son durumu değerlendirildi.

CAN KAYIPLARI YÜZDE 9 DAHA FAZLA

24 ile 30 Ocak arasında küresel koronavirüs vakaları, bir önceki haftaya göre hemen hemen aynı oranda artarken, can kayıpları son bir haftada yüzde 9 daha fazla arttı.

Son bir hafta içinde dünya genelinde yaklaşık 22 milyon yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçerken virüs nedeniyle 59 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

OMICRON DİĞER VARYANTLARIN YERİNİ ALMAK ÜZERE

Koronavirüsün Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda ve Mu varyantlarının hepsinin küresel çapta varlığının azaldığı, Omicron'un ise kendinden önceki varyantların neredeyse tamamen yerini aldığı kaydedildi.

YÜZDE 93 OMICRON, YÜZDE 6,7 DELTA

İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnsiyatifi'nin (GISAID) son bir ayda dünyadan topladığı 433 bin 223 pozitif koronavirüs numunesinin yüzde 93'ünün Omicron, yüzde 6,7'sinin Delta ve geri kalanların da diğer varyantlara ait olduğu belirtildi.

Bu rakamlarla birlikte koronavirüsün küresel yayılımının Omicron üzerinden nitelendirildiği vurgulandı.