DSÖ: Omicron, koronavirüsü Avrupa'da oyunun sonuna taşıyor

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, salgının gidişatıyla ilgili konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron varyantıyla ilgili açıklama yaptı.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'nın pandemide "oyunun sonuna doğru" ilerlediğini söyledi.

"PANDEMİDE OYUNUN SONU"

AFP'ye demeç veren Kluge, "Bölgenin adeta pandemide oyunun sonuna doğru ilerliyor olması olası." diye konuştu.

Ayrıca başka bir DSÖ yetkilisi Maria van Kerkhove, virüse yakalananlara ilişkin izolasyonu sona erdirmenin "erken" olacağı konusunda uyardı.

GÜNDEM ZORUNLU KARANTİNANIN KALDIRILMASI

İngiltere hükümetinin, önümüzdeki haftalarda bu konudaki zorunluluğu kaldırması bekleniyor.

"VAKALARI İZOLE ETMEZSENİZ..."

Independent'ın haberine göre, İngiltere'de mevcut izolasyon kuralları, 24 Mart'ta sona eriyor, ancak Başbakan Boris Johnson, koronavirüs verilerine göre tarihi öne çekebileceğini söyledi.

DSÖ yetkilisi Kerkhove, "Vakaları izole etmezseniz virüs insanlar arasında yayılır." dedi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde şimdiye kadar 352 milyon 206 bin 28 vaka ve 5 milyon 615 bin 31 ölüm kaydedildi.

Koronavirüse yakalanan 279 milyon 896 bin 628 hasta ise sağlığına kavuştu.