DSÖ: Omicron soğuk algınlığı değildir, hafife alınmamalı

Dünya Sağlık Örgütü Bilim Şefi Dr. Soumya Swaminathan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Omicron varyantının hafife alınmaması gerektiğini ve sağlık sistemlerinin bunalabileceğini söyledi.

Omicron varyantı, soğuk algınlığına benzer bir dizi belirtiyle sonuçlanan hafif enfeksiyonlarla ilişkilendirilmişti. Normal bir soğuk algınlığı veya grip gibi hissettirebilen baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, yorgunluk hissi ve sık hapşırma Omicron varyantında öne çıkan belirtiler arasındaydı.

Ancak, Omicron'un soğuk algınlığına benzer semptomlar gösterdiğine dair raporların ortasında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun soğuk algınlığı olmadığı ve hafife alınmaması gerektiği konusunda uyardı.

Şu anki verilere göre, Omicron varyantının en yaygın dört semptomu öksürük, yorgunluk, tıkanıklık ve burun akıntısıdır. İngiltere merkezli koronavirüs belirti toplama uygulaması Zoe Covid tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, kategoriye mide bulantısı ve iştahsızlığı da ekledi.

Güney Afrika, ABD ve İngiltere'de yapılan birkaç çalışma, yüksek oranda bulaşıcı varyantın neden olduğu enfeksiyonların genellikle hafif olduğunu ve daha az hastaneye yatış gerektirdiğini gösterdi.

"OMİCRON SOĞUK ALGINLIĞI DEĞİL"

Attığı bi tweet'te, Omicron'un soğuk algınlığı olmadığını belirtren DSÖ epidemiyoloğu Dr. Maria Van Kerkhove, "Bazı raporlar, Delta'ya kıyasla Omicron'un hastaneye yatış riskinin daha düşük olduğunu gösterse de, hala hastanede hasta olan ve Omicron'dan (ve Delta'dan) ölen çok fazla insan var." diye ekledi.

Şimdiye kadar İngiltere'de Omicron varyantı nedeniyle yaklaşık 14 ölüm, ABD ve Güney Kore'de ise birer ölüm olduğu bildirildi. Ölümler büyük oranda aşılanmamış kişilerde meydana geldi.

DSÖ Bilim Şefi Dr. Soumya Swaminathan ise Twitter'da yaptığı açıklamada, "Omicron soğuk algınlığı değil! Sağlık sistemleri bunalabilir. Dalgalanma ani ve çok büyük olabileceğinden, çok sayıda hastayı test edecek ve izleyecek sistemlere sahip olmak önemlidir.” diye uyardı.

DSÖ, yakın zamanda yaptığı açıklamada ortaya çıkan kanıtların Omicron'un üst solunum yollarını etkilediğini ve önceki varyantlardan daha hafif semptomlara neden olduğunu belirtti.

DSÖ yetkilisi Abdi Mahamud, Cenevre'de dün yapılan basın toplantısında verdiği demeçte, "Omicron'un vücudun üst kısmını enfekte ettiğini gösteren daha fazla çalışma görüyoruz. Diğerlerinin aksine, bu ciddi zatürreye neden olabilir." şeklinde konuştu.

Aynı zamanda DSÖ, Omicron nedeniyle dünya çapında artan enfeksiyonların yeni varyantların ortaya çıkmasına yol açabileceği konusunda uyardı. Varyant ne kadar çok yayılırsa, o kadar fazla çoğalabilir ve daha öldürücü olabilecek yeni bir varyant ortaya çıkarabilir.

FRANSA YENİ BİR VARYANT BİLDİRDİ

Fransa, IHU adlı yeni bir varyant tespit etti. 46 mutasyona sahip yeni varyantın hem aşılı hem de aşısız 12 kişiye bulaştığı belirtildi.

Bulaşıcılığı yüksek ancak enfeksiyon açısından hafif ve Delta varyantından daha az öldürücü olarak lanse edilen Omicron'dan daha büyük bir risk oluştursa da uzmanlar, sadece 12 vakaya dayanan bu IHU varyantının virolojik, epidemiyolojik veya klinik özellikleri hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söylüyor.