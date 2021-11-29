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    DSÖ: Omicron'un özel bir tehlike olduğuna dair hiçbir kanıt yok

    Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantı da dahil olmak üzere diğer koronavirüs mutasyonlarına kıyasla Omicron suşunun daha tehlikeli olduğuna dair şu anda yeterli veriye sahip olmadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 16:17
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    DSÖ: Omicron'un özel bir tehlike olduğuna dair hiçbir kanıt yok

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, "Omicron'un insandan insana bulaşmanın Delta da dahil olmak üzere diğer mutasyonlara göre daha kolay olup olmadığı henüz belli değil." denildi.

    Delta da dahil olmak üzere koronavirüsün diğer varyantlarından daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığı da bilinmiyor.

    Kuruluş, suşla enfeksiyonun ciddiyetini belirlemenin birkaç günden birkaç haftaya kadar süreceğini açıkladı. Dünyadaki baskın Delta suşu da dahil olmak üzere tüm koronavirüs varyantlarının, en savunmasız insanlar da dahil olmak üzere ciddi hastalığa veya ölüme neden olabileceği, bu nedenle önleme ve aşılamanın anahtar olmaya devam ettiği belirtildi.

    DSÖ: Omicron un özel bir tehlike olduğuna dair hiçbir kanıt yok #1

    HASTALIĞI GEÇİRENLER YENİDEN ENFEKTE OLABİLİR

    DSÖ ayrıca, ön verilere göre, daha önce koronavirüs geçirmiş kişilerin Omicron suşu ile diğer varyantlara göre daha kolay yeniden enfekte olabileceğini belirterek, "Bununla ilgili daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde ve haftalarda mevcut olacak." açıklamasında bulundu.

    DSÖ, 26 Kasım'da endişe verici varyant olarak "Omicron" olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs SARS-CoV-2 suşunu duyurmuş ve bu koronavirüs türünün ilk olarak kasım ayı başlarında Güney Afrika'daki sağlık yetkilileri tarafından tespit edildiğini belirtmişti.

    DSÖ tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar bu mutasyonu taşıyan 100’den az vakanın rapor edildiği ve Omicron'un şu ana kadar Güney Afrika, Botsvana, Belçika, İngiltere, İsrail, Hong Kong, Almanya, İtalya’da tespit edilirken, Çekya’da ise 1 şüpheli vaka olduğu ifade edildi.

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