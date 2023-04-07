DSÖ üyesi ülkeler, salgınlara hazırlıkların müzakerelerinde el sıkıştı 2024'te Dünya Sağlık Asamblesi'ne sunulacak planın taslağı ve müzakerelerin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili mutabık kalındı.

AA

Gelecekte koronavirüs benzeri salgınların önüne geçmek için hazırlıklar yapılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyesi ülkeler, sürece hazırlık ve müdahale konularında müzakerelerin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili anlaşma sağladı.

Salgına karşı hazırlık

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DSÖ'nün 194 ülkesini içeren Hükümetlerarası Müzakere Organının (INB) beşinci toplantısında pandemi anlaşması taslağıyla ilgili görüşler paylaşıldı.

Üye ülkeler, Mayıs 2024'teki Dünya Sağlık Asamblesi'ne onaylanmak üzere sunulacak bir planın taslağı ve müzakerelerin nasıl ilerleyeceği konusunda anlaştı.

"Hataları tekrarlamayalım"

Ülkelerin 22 Nisan'a kadar ek yazılı teklifler gönderebilmesi ve bunların diğer tekliflerle taslak hazırlama grubuna sunulacak bir pakette derlenmesi kabul edildi.

INB, 22 Mayıs'a kadar tüm sunumlara dayalı olarak bir metin hazırlayacak. INB Bürosu Eş Başkanı Hollandalı Roland Driece, şöyle dedi:

Dünya, koronavirüs salgını müdahalesindeki hataları tekrarlamamamıza yardımcı olacak bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunun farkında. Bunun nasıl yapılacağına dair masada birçok yapıcı öneri var.

Haziranda yine toplanacaklar

Güney Afrika INB Bürosu Eş Başkanı Precious Matsoso ise şu değerlendirmeyi yaptı:

Dünyanın her yerinden ülkeler, fikirlerini, endişelerini ve önerilerini tüm ülkelerin duyacağı ve değerlendireceği bir forumda tartışabildi.

INB taslak grubunun müzakerelere devam etmek için haziranda yeniden toplanması öngörülüyor.