Dünya Sağlık Örgütü'nün bütçesi yüzde 20 artırılacak Cenevre merkezli örgüte 2024-2025 bütçesi kapsamında 6,83 milyar dolar sağlanmasına karar verildi.

AA

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bütçesinin artırılmasına karar verildi.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki 76. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA), DSÖ'nün bütçesi gündeme geldi.

Üye ülkeler, üyelik ücretinde yüzde 20 artış taahhüdünde bulunarak DSÖ'nün 2024-2025 Program Bütçesi'ni kabul etti. Bu program için sağlanacak bütçenin 6,83 milyar dolar olması kararlaştırıldı.

Yüzde 20'lik artış kararı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üye ülkelere bu karara verdikleri güçlü destek ve DSÖ'ye duyulan güven için teşekkür etti.

Üyelik ücretlerindeki yüzde 20'lik artışın, geçen yıl gerçekleştirilen DSA'da kabul edilen bir taahhüt olduğu hatırlatıldı.

Sürdürülebilir finansman

Hesap verebilirlik, yönetişim ve finansmana ilişkin reformları kapsayan DSÖ'nün sürdürülebilir finansmanıyla bağlantılı diğer tavsiyelerin de daha ayrıntılı olarak 76. DSA'da ele alınacağı kaydedildi.

"Hayat kurtarmak" ve "herkes için sağlık" gibi konulara odaklanacak olan ve 21 Mayıs'ta başlayan 76'ncı DSA, 30 Mayıs'ta sona erecek.