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    Dünyanın ilk canlı donör akciğer nakli Japonya'da gerçekleştirdi

    Japonya’nın Kyoto Üniversitesi Hastanesi'nde akciğerleri Kovid-19 nedeniyle ciddi şekilde hasar gören bir Japon kadına, dünyanın ilk canlı donör akciğer nakli gerçekleştirildi.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 01:14
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    Dünyanın ilk canlı donör akciğer nakli Japonya'da gerçekleştirdi

    Dünyayı 1 yıldan fazladır etkisi altına alan koronavirüs, akciğeri hedef alırken, Japonya'da bir ilk yaşandı.

    DÜNYADA BİR İLK: CANLI DONÖR AKCİĞER NAKLİ

    Kyoto Üniversitesi Hastanesi'nde akciğerleri virüs nedeniyle ciddi şekilde hasar gören bir Japon kadına, dünyanın ilk canlı donör akciğer nakli gerçekleştirildi.

    Doktorlar, 30 kişilik ekiple birlikte gerçekleştirdiği ameliyatın 11 saat sürdüğü ifade edildi.

    Dünyanın ilk canlı donör akciğer nakli Japonya da gerçekleştirdi #1

    HASAR GÖREN AKCİĞERLER İÇİN UMUT KAPISI

    Operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki göğüs cerrahı Dr Hiroshi Date konuyla ilgili yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle akciğeri hasar gören hastalar için yeni bir umut kapısının açıldığını ifade ederek, “Artık akciğer nakli (canlı donörden) seçeneğimiz olduğunu gösterdik” dedi.

    Dünyanın ilk canlı donör akciğer nakli Japonya da gerçekleştirdi #2

    KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kyoto Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, koronavirüsün kadının akciğerlerine verdiği zararın çok fazla olduğunu ve yaşamak için akciğer nakline ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Doktorların açıklamalarının ardından kadının kocası ve oğlu, akciğer dokularını bağışlamayı teklif etti.  Kadının eşi ve oğlunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Hasta kadının yaklaşık 2 ay içerisinde hastaneden taburcu olması bekleniyor.

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