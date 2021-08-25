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- Düşük tansiyon, yüksek ateş! Filiz Akın'ı hastanelik eden 'Sepsis' belirtileri
Düşük tansiyon, yüksek ateş! Filiz Akın'ı hastanelik eden 'Sepsis' belirtileri
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 14:54
- Güncelleme : 25.08.2021 - 14:56
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmış ve üç gün yoğun bakımda kalmıştı.
Yoğun bakımdan çıktığı öğrenilen Akın, Instagram hesabından hastaneye yatırıldığı anları paylaşarak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. F
Filiz Akın, "Tansiyon tehlikeli derecede düşük, ateş 42..." diyerek 'Sepsis'in koronavirüs kadar ölümcül olduğunu ifade etti.
Midesine tüp takıldığını da ifade eden Filiz Akın, serumla tedavisine bir süre evde devam edileceğini de açıkladı.
Takipçleri ise Sepsis hastalığına dair araştırmalarını yoğunlaştırdı. Sepsis nedir, nasıl anlaşılır? Sepsis hastalığı belirtileri nelerdir? merak ediliyor.
İşte Filiz Akın'ın mücadele ettiği Sepsis hakkında bilgiler...
SEPSİS HASTALIĞI NEDİR?
Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir.
Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar.
Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar.
SEPSİS BELİRTİLERİ
Sepsis, ağır sepsis ve septik şok şeklinde üç farklı aşaması olan sepsisin en yaygın görülen belirtileri şunlardır:
- Ateşin 38 derecenin üzerinde seyretmesi
- Kalp atış hızının dakikada 90 atışın üzerinde olması
- Solunum hızının dakikada 20 soluğun üzerinde olması
- Üşüme, ürperme ve titreme
- Nefes darlığı
- İdrara çıkışın azalması, idrar yaparken yanma ve acı hissetme
- Solgun renkli, rengi değişmiş veya beneklenmiş cilt görünümü
- Zihin bulanıklığı ve bilişsel fonksiyonlarda azalma
- Kandaki trombosit seviyelerinde düşüklük
- Solunum fonksiyonlarının bozulması ve nefes darlığı
- Kalp ritminin bozulması
- Vücut ısısının düşmesi (hipotermi)
- Aşırı kilo kaybı
TEDAVİSİ
Sepsis kendi başına bulaşıcı bir hastalık değildir ancak sepsisin oluşmasına neden olan enfeksiyon bulaşıcı olabilir. Enfeksiyonun yanı sıra diyabet, yaşlılık, bebeklik, kronik böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi faktörler riski artırmaktadır.
Sepsise neden olan enfeksiyon iltihap içeren bir apseden kaynaklı ise cerrahi operasyonlar veya drenaj uygulamaları yardımıyla hastalığa yol açan bu durum ortadan kaldırılır.
Hastalar tedavi sürecinde yoğun bakım ünitelerine yatırılmalıdır ve sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır.