Düşük tansiyon, yüksek ateş! Filiz Akın'ı hastanelik eden 'Sepsis' belirtileri

Sepsis hastalığı ile mücadele ettiği öğrenilen Filiz Akın'ın sağlık durumu iyiye giderken, Sepsis nedir belirtileri nelerdir merak konusu oldu. Peki koronavirüs kadar tehlikeli olan Sepsis nedir?

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmış ve üç gün yoğun bakımda kalmıştı.

Yoğun bakımdan çıktığı öğrenilen Akın, Instagram hesabından hastaneye yatırıldığı anları paylaşarak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. F

Filiz Akın, "Tansiyon tehlikeli derecede düşük, ateş 42..." diyerek 'Sepsis'in koronavirüs kadar ölümcül olduğunu ifade etti.

Midesine tüp takıldığını da ifade eden Filiz Akın, serumla tedavisine bir süre evde devam edileceğini de açıkladı.

Takipçleri ise Sepsis hastalığına dair araştırmalarını yoğunlaştırdı. Sepsis nedir, nasıl anlaşılır? Sepsis hastalığı belirtileri nelerdir? merak ediliyor.

İşte Filiz Akın'ın mücadele ettiği Sepsis hakkında bilgiler...

SEPSİS HASTALIĞI NEDİR?

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir.

Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar.

Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar.

SEPSİS BELİRTİLERİ

Sepsis, ağır sepsis ve septik şok şeklinde üç farklı aşaması olan sepsisin en yaygın görülen belirtileri şunlardır:

Ateşin 38 derecenin üzerinde seyretmesi

Kalp atış hızının dakikada 90 atışın üzerinde olması

Solunum hızının dakikada 20 soluğun üzerinde olması

Üşüme, ürperme ve titreme

Nefes darlığı

İdrara çıkışın azalması, idrar yaparken yanma ve acı hissetme

Solgun renkli, rengi değişmiş veya beneklenmiş cilt görünümü

Zihin bulanıklığı ve bilişsel fonksiyonlarda azalma

Kandaki trombosit seviyelerinde düşüklük

Solunum fonksiyonlarının bozulması ve nefes darlığı

Kalp ritminin bozulması

Vücut ısısının düşmesi (hipotermi)

Aşırı kilo kaybı

TEDAVİSİ

Sepsis kendi başına bulaşıcı bir hastalık değildir ancak sepsisin oluşmasına neden olan enfeksiyon bulaşıcı olabilir. Enfeksiyonun yanı sıra diyabet, yaşlılık, bebeklik, kronik böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi faktörler riski artırmaktadır.

Sepsise neden olan enfeksiyon iltihap içeren bir apseden kaynaklı ise cerrahi operasyonlar veya drenaj uygulamaları yardımıyla hastalığa yol açan bu durum ortadan kaldırılır.

Hastalar tedavi sürecinde yoğun bakım ünitelerine yatırılmalıdır ve sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır.