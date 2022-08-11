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    Dutun bilinmeyen mucizevi faydaları! Demir ve lif kaynağı..

    Dutun sağlığa inanılmaz etkileri olduğunu biliyor muydunuz? Adeta bir şifa deposu olan dutun bilinmeyen faydaları..
    • 11.08.2022 - 13:10
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    Dutun bilinmeyen mucizevi faydaları! Demir ve lif kaynağı..

    Dut içerdiği demir bakımından sayılı besinler arasında yer almaktadır.Adeta bir şifa deposu olan dutun içerisinde bulunan demir ve lif oranı oldukça yüksektir.Bu sayede günlük demir ve lif ihtiyacamızı dut yiyerek karşılayabiliriz.

    Dutun bilinmeyen bir faydası daha ortaya çıktı.Dutun kandaki iltihapları engelleyerek kalp ve damar hastalıklarına karşı koyduğu ortaya çıktı.

    Vitamin deposu olara bilinen dutun birçok fayfası bulunuyor.İşte dutunu mucizevi faydaları..

    Dutun bilinmeyen mucizevi faydaları! Demir ve lif kaynağı.. #1

    Dut içerisinde bulundurduğu C, A ve K vitaminleri, beta karoten, alfa karoten, lif, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve yüksek antioksidanlar sayesinde birçok hastalığa karşı iyi gelmektedir.

    Dut akciğer ve karaciğerin temizlenmesine yardımcı olmasıylada bilinir.

    Lif kaynağı olan dut sindirim sisteminin sağlıklı işlemesini sağlar.Bunun sebebi lifin sindirim sisteminin düzgün çalışmasında önemli rol oynamasıdır.

    Dutun bilinmeyen mucizevi faydaları! Demir ve lif kaynağı.. #2

    Dut günlük demir ihtiyacının yüzde otuzunu karşılayabilmektedir.Demir bakımından zengin bir besin olan dut kansızlık yaşayanlar için tüketilmesi gereken bir besindir.

    Yüksek miktarda C vitamini içeren dut, vücudun virüslerden hasar almasını önleyerek hücrelerin yenilenmesini sağlar.Bu sayede yorgunluk ve uykusuzluk gibi problemlerin en aza indirilmesini sağlar..

    Dutun bilinmeyen mucizevi faydaları! Demir ve lif kaynağı.. #3

    Dut içerisinde barındırdığı yüksek kalsiyum sayesinde kemik ve diş sağlığı içinde son derece faydalıdır.


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