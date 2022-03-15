Duygusal travmalar, ani saç kaybına neden olabilir

Dr. Gökay Bilgin, “Hormon düzensizliği tiroid hastalığı, demir eksikliği, düzensiz beslenme, aşırı stres ve duygusal travma kadınlarda saç dökülmesini tetikleyen faktörlerden bazılarıdır” dedi.

Gerek kadınların gerek erkeklerin korkulu rüyaları arasında olan saç dökülmesi, birçok sebepten kaynaklanıyor olabilir.

Saç kaybı özellikle kadınlarda, sosyal yaşamı da olumsuz etkilemektedir.

Kadınlarda saç dökülmesinin birçok sebebi olabileceğini belirten Dr. Gökay Bilgin, son yıllarda saç dökülmesinin kadınlar arasında arttığına vurgu yaptı.

SAÇ VE KAŞLAR KADINLARDA KİLİT ROL OYNUYOR

Saç ekimi ve saç ekiminde kullanılan tedavi yöntemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bilgin, günümüz estetik formları arasında kadınlarda saçların ve kaşların kilit rol oynadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle sosyal medyanın bu derece önemli olduğu günümüzde ne yazık ki saç kaybının kadınlarda duygusal ve psikolojik yıkımı erkeklere oranla daha şiddetlidir, zira toplum tarafından kabul gören kadınların tüm hayatları boyunca gür ve güzel saçlara sahip olacağı gibi bir inanış mevcuttur. Bu nedenle kadınlar hayatlarının hiçbir döneminde saç kaybını ya da kelliği kabullenmezler.”

YANLIŞ KOZMETİK KULLANIMI, DÖKÜLMEYE SEBEP OLUYOR

Yanlış kozmetik ürün kullanımının da saç dökülmesine sebep olabileceğini aktaran Bilgin, “Kadınlar binlerce yıldır kaşlarına büyük özen göstermektedirler. Yine son yıllarda artan kozmetik ürün kullanımı ve düzeltme teknikleri sebebi ile kaş kaybı yaşayan kadın sayısı da çığ gibi büyümektedir. Biz yine kadınların kaş kaybını da kaş ekimi işlemi ile ortadan kaldırıyoruz ve hep istedikleri kaşlara sahip olmalarını sağlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

“HORMONLARI DOĞRUDAN ETKİLEYEN DURUMLAR DA KADINLARDA SAÇ KAYBINI TETİKLEYEN ETKENLERDENDİR”

Dr. Bilgin; kadınlarda saç dökülmesinin birçok etkene bağlı olarak ortaya çıkabildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Kadınların en çok yaşadığı problemlerden bir diğeri de hormon düzensizlikleridir. Hamilelik, doğum yapmak, doğum kontrol hapları ve tiroid hastalıkları gibi hormonları doğrudan etkileyen durumlar da kadınlarda saç kaybını tetikleyen etkenlerdendir. Kadınların yaşamları sırasında yaşadığı hormonsal değişiklikler ilerleyen süreçte saç dökülmesi sorunlarını meydana getirmektedir.

“SIKI BİR TARAKLA YILLARCA TARAMAK ŞİDDETLİ SAÇ KAYBINA SEBEP OLUR”

Çekilme (Traksiyon) Tarzı saç kaybı ise diğer bir yaygın nedendir. Saçları geriye doğru geren at kuyrukları ve saç şekilleri saç köklerini geriye doğru çekerek saç kaybına neden olduğu gibi sıkı bir tarakla yıllarca taramak şiddetli saç kaybına sebep olur. Anemi ve düşük kan demir seviyeleri de kadınlardaki saç kaybının en önemli etkenlerindendir. Kadınların düzenli olarak her ay kanla demir kaybetmeleri, kan demirinde azalmaya sebep olur.

Özellikle demir eksikliği anemi rahatsızlığına neden olur ve anemi de kan hücrelerinde hemoglobin eksikliğini meydana getirir. Hemoglobin eksikliği ise saç hücrelerine gerekli olan oksijenin taşınmasını azalmasına sebep olurken neticesinde saç dökülmesi sorununu ortaya çıkarır.





“DUYGUSAL TRAVMA YARATAN DURUMLAR DA ANİ SAÇ KAYBI İÇİN GÜÇLÜ BİR ETKENDİR”

Aşırı stres ve duygusal travma yaratan durumlar da ani saç kaybı, vücuttaki tüm tüylerin dökülmesi için güçlü bir etkendir. Örneğin; oğlunun hapse girdiğini öğrenen bir baba 2 gün içinde kirpiklerinde dahi dökülme olması nedeni ile kliniğimize başvurmuştur.

“AŞIRI KİLO KAYBI DA SAÇ DÖKÜLMESİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDEN”

Düzensiz beslenme ve aşırı kilo kaybı da saç dökülmesini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Diyet yaptığınız dönemde mutlaka vücudunuz için gerekli vitamin ve mineralleri aldığınızdan emin olun."

SAÇ EKİMİNDE KULLANILAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Saç ekiminde kullanılan tedavi yöntemlerine ilişkin bilgiler paylaşan Dr. Gökay Bilgin, şu sözleri kaydetti:

“Kadınlarda saç kaybının doğru zamanda teşhis edilmesi ve ileri aşamalara geçmeden tedavinin başlatılması önemlidir. Tedavinin planlanma aşamasında kadınlarda saç dökülmesine neden olan faktörlerin tümü göz önünde bulundurulur. Saç dökülmesinin nedeni tespit edilmesinin ardından özel olarak saç ekim planlamasına geçilmektedir Fue saç ekimi; yalnızca saç dökülmesi sorunu yaşayan erkek hastalar için değil, kaş veya saç dökülmesi yaşayan kadınlar için de etkili bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, saç dökülmesi problemi ile karşı karşıya olan kadın ya da erkeklerin doğal görünümüne kavuşmasını sağlıyor. Ekim bölgesine nakletmek üzere, kıl köklerinin daha fazla bulunduğu (özellikle enseden) mikromotor FUE tekniği ile alınan kökler direkt ekim bölgesine transfer edilir. Kadınlarda saç ekimi veya kaş ekimi yapılırken en çok tercih edilen yöntem FUE tekniğidir.

“AYNI GÜN TABURCU OLUNABİLİYOR”

Donör bölgeden alınacak kök (greft) sayısına göre alım işlemi, yaklaşık 2.5 ila 3,5 saat arasında sürebilmektedir. Bu yöntemle tek seferde ortalama 4 bin 500 ila 5 bin greft (kök) alımı yapılabilmektedir. Yeni ekilecek saçların doğal görünümü açılan kanalların açısı, yönü ve derinliği ile doğru orantılıdır. Kanal açma işlemi tamamlandıktan sonra, mikromotor FUE tekniği ile alınan kökler ekim yapılacak alana transfer edilir. Cerrahi, lokal anestezi ile yapıldığı için yatış gerektirmez. İşlem bittikten sonra ilk kontroller yapılarak aynı gün taburculuk gerçekleşir. Bazen gerekli görülen durumlarda iki ardışık gün olmak üzere de işlem gerçekleştirilebilir.”