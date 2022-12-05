Düzce’de 177 kilodan ameliyatsız bir şekilde 81’e düştü

177 kilodayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Y.G., kendisi için hazırlanan egzersiz ve beslenme programına uyarak 1 yıl içinde 81 kiloya düştü.

Düzce’de yaşayan 45 yaşındaki Y.G., solunum yetmezliği başta olmak üzere bir dizi sağlık sorunları nedeniyle 177 kilodayken sedyeyle Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne geldi.

Tetkiklerin ardından Aile Hekimliği Anabilim Dalı Obezite Polikliniği ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Polikliniği’nde, Y.G. için tedavi programı düzenlendi.

Y.G., kendisi için hazırlanan egzersiz ve beslenme programına uyarak ameliyatsız bir şekilde 1 yıl içinde 96 kilo verdi.

“Yapabilirim dedim”

İHA’nın haberine göre; 81 kiloya düşerek daha sağlıklı bir hayata adım attığını belirten Y.G., şu açıklamalarda bulundu:

“Nefes darlığım vardı. Rahatsızlanınca ambulans ile hastaneye getirildim. Kalp sıkışması nedeniyle 11 gün hastanenin göğüs hastalıkları bölümünde tedavi oldum. Aşırı kilolu olduğum için doktorlar beslenme düzenimi değiştirmemi tavsiye etti. Verdikleri tedavi programına uyarak kilolarımı vermeyi başardım. Başarılı olmamdaki en önemli faktör kendime olan güvenim oldu. Yapabilirim dedim. Çünkü kilonun getirdiği sağlık riskleri vardı.





“Kısıtlı bir hayatım vardı”

İnsan önce kendinin başarabileceğine inanmalı. Şimdi geriye bakmak istemiyorum. Kısıtlı bir hayatım vardı. Bir ortama girdiğimde insanların bakışları rahatsız ediyordu. Şimdi herkes başarımın sırrını soruyor. Özgüvenim arttı.”

Kilo problemi yaşayanların doktor kontrolünde sağlıklı beslenme ve spor alışkanlıklarını düzenlemeleri tavsiyesinde bulunan Y. G., kilo vermede azimli ve kararlı olmanın da önemli olduğunu vurguladı.

Obezite, dünyanın bir numaralı sağlık sorunu

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Abdulkadir Kaya, obezitenin dünyanın bir numaralı sağlık sorunu haline geldiğini ve prevalansının giderek arttığına dikkat çekti.

“Son 40 yılda obezite prevalansı 3 kat arttı”

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son 40 yılda obezite prevalansının 3 kat arttığını ifade eden Dr. Kaya, “Obezite birçok hastalığa neden olmakla birlikte ülkelerin sağlık maliyetlerini de önemli ölçüde artırmaktadır. Obezitenin yol açabileceği potansiyel hastalıklar arasında tüm vücudu sistemik olarak etkileyen kalp-damar hastalıkları, diyabet, serebrovasküler hastalıklar yaşamı tehdit eden ve kronikleşme eğilimi gösteren hastalıklardır.” dedi.

Obezite şikayeti ile başvuran hastanın tedavisinin, multidisipliner bir yaklaşım ile yapıldığını bildiren Abdulkadir Kaya, “Hastamıza düzenli poliklinik kontrolünde psikososyal destek, davranış değişikliği, diyetisyen desteği verildi. Ayrıca hastanemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı Polikliniği’nde medikal tedavi de verilerek, yaklaşık bir yıl takip edildi. Polikliniğimizdeki takiplerini aksatmayan, her seferinde istikrarlı kilo veren hastamızın bir yıl sonrasında 177 kilodan 81 kiloya düştüğü görüldü. Kilo kaybı sonrası oluşan sarkmaları plastik cerrahi ile tedavi edilen hastanın sağlıklı kilo vermesi sağlanıp, ideal kilolara ulaşması hedeflendi.” şeklinde konuştu.