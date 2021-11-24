Düzenli yaşam biçimiyle kanserden korunmak mümkün

Çevresel etkenlere bağlı olarak gelişen akciğer kanserinden korunmak için sağlıklı ve düzenli bir yaşam biçimi benimsemek gerekiyor.

Tüm dünyada en sık görülen kanser türü ve kansere bağlı ölüm nedenlerinin başında akciğer kanseri gelmektedir. Akciğer kanserinin en önemli nedenin de sigara olduğu, yapılan bilimsel araştırmalarda gösterilmiştir.

Kanserden korunmanın, kanser tedavisinden daha önemli ve daha kolay olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, kanserden korunmak için yapılacak en önemli unsurlar sigara içmemek, düzenli beslenme ve egzersizdir. Günümüzde sigara başta olmak üzere, çevre kirliliği ve kanserojen maddelerin zararlı etkileri ile ilgili ciddi çalışmalar ve kampanyalar yürütülmektedir.

EVREYE GÖRE TEDAVİ PLANLANIYOR

Radyoterapi, kanser hastalarının yaklaşık 3/4’ünde, erken evredeki hastalıklarda tümörü tamamen ortadan kaldırmak ve bölgesel tekrarlama riskini azaltmak amacıyla kullanılırken, ileri evre ve yaygın hastalıkta ise kansere bağlı kanama, ağrı, nefes darlığı, şuur bulanıklığı gibi semptomları ortadan kaldırmak amacı ile uygulanan etkin bir tedavi yöntemidir. Akciğer kanserinde de erken evre hastalıkta cerrahiye uygun olmayan hastalarda etkin bir tedavi yöntemi iken, lokal ileri evrede ise sistemik tedavi ile birlikte eş zamanlı radyoterapi hastaların çok büyük kısmına uygulanan tedavi yöntemidir. Son yıllarda da başta meme, prostat, akciğer ve kolorektal kanserler olma üzere, birçok kanser türlerinde ölüm oranlarında belirgin azalma olduğu raporlanmıştır.

GÜNCEL UYGULAMALAR TAKİP EDİLMELİ

Akciğer kanserinde, özellikle sigara içmenin azalmasıyla birlikte yakın dönemde radyoterapi uygulama yöntemlerinde yenilikler ve hedefe yönelik akıllı ilaçların kullanımı ile de yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Özellikle kanser tedavisinde güncel değişikliklerin de çok yakın takip edilmesi gerekmektedir. Radyoterapi merkezlerinde kullanılan cihazlar ve planlama sistemleri kadar akademik çalışmalar ve kişisel tecrübeler de öne çıkmaktadır. Unutulmamalıdır ki; kanserden korunma çok önemlidir, ama erken tanı da hayat kurtarır.