Edirne sağlık turizminde Balkanların gözdesi oldu

Balkan ülkelerinde yaşayan vatandaşlar güvenilir merkez olarak Edirne'de bulunan hastaneleri tercih ediyor.

Edirne, Balkan ülkelerinde bulunan vatandaşların, tercihiyle sağlık turizminde ilerlemeye devam ediyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Edirne ve Trakya’nın yanı sıra Balkan ülkelerindeki vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor.

2 bin üzerinde hasta geldi

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, son 2 yılda sağlık turizmi çerçevesinde 2 binin üzerinde hasta muayenesi ve 100’ün üzerinde hasta yatışı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yoğunluk her servis için var

Hastalara safra kesesi ameliyatından doğuma kadar farklı işlemler uygulandığını belirten Yıldırım, özellikle ortopedi, kadın doğum, genel cerrahi, kardiyoloji ve göz gibi branşlarda yoğun hasta baktıklarını açıkladı.

"Başvurunun ardından işlemler hızlıca başlıyor"

İHA'nın haberine göre, Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sağlık turizmi hastalarının bize ulaşması çok kolay. 7 dilde hizmet veren uluslararası sağlık birimimiz var. Bu birime başvurunun ardından işlemler hızlıca başlıyor. Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’mizde de son 2 yılda 150’nin üstünde hasta muayene ettik. Sağlık Bakanlığımızın beyaz reform çerçevesinde yakında yeni gelecek hekimlerimizle beraber hastanelerimizde daha kaliteli hizmet vereceğiz."