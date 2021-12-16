Egzersiz yapmak bağırsak faaliyetlerini hızlandırıyor

Sık sık kabızlık hissediyorsanız, ancak egzersiz seansından sonra ani bir bağırsak hareketi varsa endişelenmeyin! Bağırsaklarınızdaki bu hareketliliğin nedeni fiziksel hareketten kaynaklanıyor.

Egzersiz sırasında veya hemen sonrasında tuvaletiniz yapmak için ani bir dürtü hissettiniz mi? Bu olduğunda, bir şeylerin yanlış gittiğini düşünebilir ve olası en kötü senaryoları hayal etmeye başlayabilirsiniz. Ancak bir gerçek var; egzersiz yapmak tuvalet alışkanlıklarınızla doğrudan bağlantılıdır.

Bu yaygın bir sorundur. Hemen tuvalete gitme dürtüsü antrenmanın ortasında gelebilir ve diğerleri için, vücut hala egzersizin etkisini hissettiği için antrenmandan sonra olabilir. Aslında mantık doğru orantılı işler; ne kadar çok hareket edersen, bağırsakların o kadar çok hareket eder.

Ve hareketler sindirimi etkileyecektir çünkü bu, yiyecek içeriğini, gazı ve dışkıyı sindirim sistemi boyunca hareket ettirmeye yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, tuvaleti kullanma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ayrıca antrenmandan önce şekerli yiyecek veya içeceklerden zengin bir diyet de fazladan bağırsak hareketlerini artırabilir.

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİN ARTMASI NORMALDİR

Bağırsak hareketlerinin normal frekansı günde üç kez ve haftada üç kez arasındadır. Yani bu oran arasındaysanız, kesinlikle sağlıklısınızdır. Bu nedenle egzersizi bırakmanıza gerek yok. Aslında, fiziksel aktivite eksikliği ve hareketsiz olmak sindirim sistemini yavaşlatarak sindirim sorunlarına yol açabilir. Kabızlıkla mücadele ediyorsanız, doktorunuz işlerin yürümesine yardımcı olmak için birçok düzenli egzersiz önerebilir.

Zaten düzenli bir tuvalet düzenine sahipseniz, egzersiz rutininizi başlatırken ve sindirim sisteminiz yanıt verirken daha fazla bağırsak hareketiniz olduğunu fark edebilirsiniz. Tutarlı bir egzersiz rutininde olduğunuzda ve her gün aynı saatte egzersiz yaptığınızda bağırsaklar daha da fazla tepki verir.

Egzersiz yapmak, tüm sistemlerinizi en iyi şekilde çalışır durumda tutmanın en iyi yoludur. Egzersizin vücudunuzun daha iyi görünmesine, daha iyi hissetmesine ve daha iyi çalışmasına yardımcı olduğu konusunda hemfikiriz. Aslında, düzenli egzersiz sizi sağlıklı tutabilir.

EGZERSİZİN SİNDİRİME OLUMLU ETKİLERİ

Düzenli bağırsak hareketleri için egzersiz gereklidir. Tıbbi olarak gastrointestinal sistem olarak adlandırılan sindirim sistemimiz egzersizden yararlanır. Hafif ila orta düzeyde egzersiz iyi tolere edilir ve inflamatuar bağırsak hastalığı olarak bilinen çok yaygın bir sorunu olan hastalara fayda sağlayabilir.

Düzenli fiziksel aktivite/egzersiz yapmanın mide ve bağırsakların boşalmasını iyileştirdiği ve kolon kanseri riskini önlediği bulunmuştur. Öte yandan, ağır ve yorucu egzersizlerin tam tersi bir etkiye sahip olduğunu da unutmayın.

Ancak zamanla düzenli egzersizler sindirim sistemini güçlendirir. Düzenli olarak yapılan egzersizlerin sadece fiziksel sağlığınız için değil, tüm vücut üzerinde bütünsel bir etkisi olduğu sonucuna varabiliriz.