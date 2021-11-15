Eklem ağrılarınız varsa bu 4 yiyecekten uzak durun

Soğuk havalarda artan eklem ağrılarından şikayetçiyseniz, beslenme şeklinde yapacağınız bazı değişikler sayesinde bu durumdan kurtulmak mümkün!

Kış ayları sert eklemlerden muzdarip veya eklem ağrısı çekenler için özellikle zor olabilir. Yılın bu zamanı sıkıntılarını şiddetlendirebilir ve sezon boyunca mücadele etmelerine neden olabilir. Eklemlere masaj yapmak ve uygun fiziksel egzersizler yapmak iyi bir fikir olsa da, diyetinize odaklanmanız da önemlidir.

Eklem ağrısı veya eklem sertliği ile karşı karşıya kalan insanlar için kış, özel diyet önlemleri ve fitness önlemleri alma zamanıdır. Kas iltihabını tetikleyebilecek, doku bağlantısını zayıflatabilecek ve eklem ağrısını tetikleyebilecek bazı gıdalar vardır. İşte, sert eklemleriniz olduğunda kaçınmanız gereken bazı yiyecekler;

1. TUZ TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Tuz tüketiminize dikkat etmelisiniz. Yapılan araştırmalara göre, tuz alımını azaltmak vücuttaki kalsiyum kaybını azaltmaya yardımcı olabilir, böylece osteoporoz ve kırık riskini de azaltmış olursunuz. Tuz ayrıca doku şişmesini ve dolayısıyla eklem ağrısını tetikleyebilen sıvı tutulmasına neden olur.

2. ŞEKERLİ YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Eklem ağrısı ve sertliği olan kişiler, unlu mamuller, kola, tatlılar, yapay meyve suları ve ilave şeker içeren diğer gıdaların alımını kısıtlamaya çalışmalıdır. Vücuttaki şeker seviyelerindeki bir artış, romatoid artritin durumunu kötüleştirebilir ve doku iltihabını ve eklem ağrısını tetikleyebilir.

3. KIRIMIZI ET TÜKETİMİNİ AZALTIN

Koyun eti, keçi eti, kuzu eti ve diğerleri gibi kırmızı etler, yüksek düzeyde doymuş yağ ve Omega-6 yağ asitleri içerir. Her ikisi de vücuttaki iltihaplanma ile doğrudan bağlantılıdır ve eklem sertliğini, ağrıyı tetikleyerek romatoid artrit semptomlarını kötüleştirebilir.

4. GLUTENDEN KAÇININ

Gluten genel olarak buğday, çavdar ve arpa gibi tahıllarda bulunan bir proteindir. Gluten alerjisi olan belirli sayıda insan vardır; pek çoğu glutenin vücutlarında iltihaplanmayı tetiklediğini bilmezler. Gluten alerjisi sadece hazımsızlık olarak karşımıza çıkmaz. Bu tür insanlar eklem ağrılarını kontrol altında tutmak için glütenli gıdalardan kaçınmalıdır.