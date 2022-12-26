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    Ekonomik güç sağlıyor: Toz tarçın ritüeli ile para yağdırın! 31 Aralık'a kadar yapan...

    Eski çağlardan beri uygulanan tarçın ritüeli, bolluk ve bereket frekanslarının yükselmesine yardımcı oluyor. Peki nasıl yapılır? Tarçın ritüeli hakkında tüm merak edilenler...
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 16:56
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    Ekonomik güç sağlıyor: Toz tarçın ritüeli ile para yağdırın! 31 Aralık'a kadar yapan...

    Spiritüalizm ile ilgilenenler çeşitli ritüelleri çeşitli amaçlar için gerçekleştiriyor.

    Bolluk, bereket, şans, para, sağlık ve benzeri birçok vesile için ritüellerden destek alınıyor.

    Ekonomik olarak güçlenmek isteyenlerin mutlaka uyguladığı toz tarçın ritüeli ise yeni yıl öncesi öne çıktı.

    Yeni yılı uğurlu, bereketli ve paralı geçirmek isteyenler "tarçın ritüeli nasıl yapılır" araştırıyor.

    Ekonomik güç sağlıyor: Toz tarçın ritüeli ile para yağdırın! 31 Aralık a kadar yapan... #1

    Toz tarçınla parayı çekin

    Bir tutam toz tarçını sağ avuç içinize alın. Avucunuzu kapatın. Hanenizin ya da iş yerinizin kapısına gidin.

    Elinizdeki toz tarçını bir nefeste kapının dışından içeriye doğru üfleyin.

    Tarçının yerde en az 24 saat kalmasına izin verin. Bu süre içerisinde ekonomik olarak isteklerinize odaklanın.


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