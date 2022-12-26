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Ekonomik güç sağlıyor: Toz tarçın ritüeli ile para yağdırın! 31 Aralık'a kadar yapan...

Ekonomik güç sağlıyor: Toz tarçın ritüeli ile para yağdırın! 31 Aralık'a kadar yapan...

Eski çağlardan beri uygulanan tarçın ritüeli, bolluk ve bereket frekanslarının yükselmesine yardımcı oluyor. Peki nasıl yapılır? Tarçın ritüeli hakkında tüm merak edilenler...