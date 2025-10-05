Abone ol: Google News

Elazığ'da çocuğun boğazından 19 adet mıknatıs çıkartıldı

3 yaşındaki bir çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir operasyon ile çıkartıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 05.10.2025 15:23
Erzurum'da bir çocuk, evde bulunan 19 tane mıknatısı yuttu.

Çocuğun rahatsızlanması sonucu durumu öğrenen aile, hastaneye başvurdu.

BOĞAZINDAN 19 ADET MIKNATIS ÇIKARILDI

Daha sonra çocuk Elazığ'a sevk edildi.

Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, çocuk hastanın yemek borusuna yapışmış 19 mıknatısı endoskopik yöntemle çıkardı.

Mıknatıslar uzun süre yemek borusunda takılı kaldığı için yemek borusu ve mide girişinde zedelenmeler olurken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

