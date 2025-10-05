Elazığ'da çocuğun boğazından 19 adet mıknatıs çıkartıldı 3 yaşındaki bir çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir operasyon ile çıkartıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.