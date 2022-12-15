Kusma ve bulantı şikayetleri hastaneye başvuran 15 yaşındaki çocuğun midesinden, şarj aleti kablosu ile toka çıkarıldı.

Diyarbakır’da, kusma ve bulantı şikayetleri yaşayan 15 yaşındaki erkek çocuk ailesi tarafından hastaneye götürüldüğünde midesinde toka ve şarj kablosu olduğu tespit edildi.

Ambulans ile Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun midesindekiler, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından yapılan endoskopik işlemle çıkarıldı.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuk taburcu edildi.

“Kablonun bir ucu ince bağırsağa geçmişti”

DHA’nın haberine göre; ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yaşar Doğan, kablonun bir ucunun ince bağırsağa geçmesi nedeniyle zorlandıklarını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Hastanın kusma ve karın ağrısı şikayetleri olması üzerine sağlık kuruluşuna başvurulmuş. Orada yapılan incelemelerde hastanın midesinde kablo tespit edilmesi üzerine bize danışıldı. 112 aracılığıyla hastaya gerekli işlemi yapıp yapmayacaklarını bize sordular. Biz de hastayı bize gönderebileceklerini kendilerine ilettik.

Hasta bize geldikten sonra ön hazırlık yapıldı ve gerekli olan açlık süresinin ardından hastaya endoskopik işlem yapıldı. Endoskopik işlemle midedeki kablo çıkarıldı. Kabloyu çıkarırken açıkçası zorlandık, çünkü kablonun bir ucu ince bağırsağa geçmişti. İşlem başarılı bir şekilde sonlandırıldıktan sonra hasta sağlıklı bir şekilde evine gönderildi.”

Elazığ’da, çocuğun midesinden şarj kablosu ile toka çıkarıldı VİDEO

