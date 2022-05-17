Elazığ'da tansiyon şikayeti ile hastaneye geldi, böbreğinden tümör çıktı

Tansiyon şikayeti ile gittiği hastanede böbreğinde 2 santimetrelik tümör olduğunu öğrenen Hasan Şahin, Laparoskobik Parsiyel Nefrektomi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Elazığ’da ikamet eden 57 yaşındaki Hasan Şahin, yüksek tansiyon şikayeti ile gittiği hastanede, böbreğinde 2 santimetrelik tümör olduğunu öğrendi.

Emekli öğretmen olan 4 çocuk babası Şahin, Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Serhat Yentür ve ekibi tarafından Laparoskobik Parsiyel Nefrektomi ile tedavi edildi. Şahin’in böbreğindeki tümör, kapalı bir şekilde temizlendi.

İHA’nın haberine göre; Op. Dr. Yentür, anjiyo olup stent takılması durumunda hastaya bir yıl dokunamayacaklarını ve bu yüzden ilk olarak tümörü temizleme çalışması yaptıklarını belirtti. Aksi taktirde tümörün vücuda yayılma riskinin olabileceğini kaydeden Op. Dr. Yentür, operasyonun ürolojinin en zor ameliyatlarından biri olduğunu vurguladı.

Op. Dr. Yentür, başarılı bir şekilde yapıldığını ve hastanın sağlığının iyi olduğunu söyledi.

“Eğer önüne geçilemez ve kötü huylu olursa bu yayılabilir dediler”

İki hafta önce yüksek tansiyon nedeniyle kardiyoloji bölümüne başvurduğunu kaydeden Hasan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Uzman Dr. Murat Harman tedavi yaptı. Özellikle tansiyon kalbi etkiliyor ve bunun için gerekli tetkikleri yaptı. Filmler çekildim ve sonucunda kalp damarlarımda kalınlaşma ve kireçlenme olduğu sonucunu söyledi. Ben özellikle son birkaç senedir susuzluktan dolayı böbreklerimde sorun olduğunu söyleyince beni ultrasona yönlendirdi. Ultrason sonucunda üroloji uzmanı operatör Dr. Serhat Yentür ile birlikte geldiler ve 'Böbrekte ciddi bir sıkıntı görünüyor açıkçası bir tümör var. Bu varken anjiyo yapamayız, kalbi bırakacağız tamamen böbreğe yöneleceğiz. Gördüğümüz kadarıyla bu tümörün başlangıcı. Bunu mutlaka önlememiz gerekiyor. Eğer önüne geçilemez ve Allah muhafaza kötü huylu olursa bu yayılabilir' dediler. Oturup birlikte karar verdik.





“Yapacağım yöntem yeni bir yöntem”

’Parça alıp patolojiye göndermektense olduğu gibi müdahale edip o bölgeyi alacağım. Parçayı temizledikten sonra göndereceğim. Bu zor bir ameliyat. Yapacağım yöntem yeni bir yöntem. Eğer sonuç kötü gelirse biz zaten işimizi yapmış olacağız' dedi. Ben de kabul ettim. Kendileri gün verdi ve biz de geldik. Sağ olsun ekibiyle birlikte güzel bir operasyon gerçekleştirdi. Ameliyat güzel geçti. Op. Dr. Serhat Yentür ve ekibine, Murat Harman beye teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Gerçekten bu konularda uzman doktorlarımız var.”

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“Riskli bir hasta ama böbreğini korumak istedi”

Operasyon hakkında bilgi veren Op. Dr. Serhat Yentür ise şu ifadeleri kullandı:

“Hasan Bey 57 yaşında bize sağ böbrekte 2 santimetrelik tümörle geldi. Tetkiklerimizi yaptık. Hasan Bey'in biraz sıkıntıları var. Sıkıntıları ise şeker hastası olması, kalple ilgili sıkıntıları var. Anjiyo olması gerekiyor. Böyle riskli bir hasta ama böbreğini korumak istedi.





“Bu ameliyat ürolojinin en zor ameliyatıydı”

Kapalı yöntemle Parsiyel Nefrektomi dediğimiz sadece tümörü alıp böbreği koruduğumuz bir ameliyat tekniği uyguladık. Bu ameliyat ürolojinin en zor ameliyatıydı ama ameliyatımız güzel geçti. Kalp ve şeker hastalığı dışında hastamızın anatomisini incelediğimizde böbreği besleyen üç tane atardamar vardı. Bu işimizi daha da zorlaştırıyordu tabii ki. Ama Allah’a şükür hastamız başarılı bir ameliyat geçirdi. Bugün ameliyattan sonraki üçüncü günü. Bugün taburcu edeceğiz inşallah.

“Güzel bir kapalı ameliyat oldu”

Tanı geç dönemde yapıldığı zaman tedavisi çok zor. Bizim sıkıntımız hastamızın şeker hastalığı ve kalp hastalığı olmasıydı. Kalpten anjiyo olması gerekiyor. Anjiyo olsa stent takılsaydı hastamıza bir yıl dokunamayacaktık. Riski göze aldık ve durumu anlattık. Çünkü bir yıl içinde tümör ilerleyip büyüyüp parsiyel aşamayı kaybedebilirdi. Ya da vücuda yayılıp tedavi şansımızı kaybettirebilirdi. Hastamızla oturduk riskleri konuştuk, hastamız da bu riskleri göze aldı. Biz de ona her türlü konuda yardımcı olacağımızı söyledik. Allah’a şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Güzel bir kapalı ameliyat oldu.

“Kan tahlillerimizin hepsi çok iyi”

Böbrekteki tümörü temizledik ama böbrek sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Buradaki riskler şu 3 tane atardamar olunca üçünü ayrı ayrı ortaya çıkarmak ve onları geçici olarak kapatıp tümörü çıkarıp daha sonra yine o kapattığımız damarlara kan akımını sağlamamız lazımdı. Buradaki süremizde yarım saat. Yarım saatten daha uzun olduğunda buradaki böbrek artık fonksiyonunu kaybediyor. O da başarılı geçti, böbreğimizde güzel çalışıyor. Şu anda kan tahlillerimizin hepsi çok iyi, idrar çıkışlarımız çok iyi, hastamız da gayet iyi. Sıkıntıyı atlattık. Önümüzdeki süreçte hastamız kardiyolojiye gidip kalple ilgili tedavilerini tamamlayacak.”