Emekli emniyet müdürünün 10 yıllık böbrek yetmezliği son buldu

İstanbul’da yaşayan ve 10 yılı aşkın süredir hipertansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 60 yaşındaki emekli emniyet müdürü İlhan Bayrak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakli Merkezi’nde gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

DİYALİZ GÜNLERİ SON BULDU

Emekli olduktan sonra özel bir güvenlik eğitim kurumunda yönetici olarak çalışan iki çocuk babası Bayrak, 10 yıldır haftanın iki günü hemodiyalize girerek yaşamını sürdürüyordu. Organ nakli için çeşitli merkezlere başvuran Bayrak, yaz tatili için geldiği Altınoluk’ta ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi’nden randevu aldı. Üç aylık süreç sonunda uygun organ bulundu ve 17 Ekim’de nakil gerçekleştirildi.

SAĞLIK DURUMU HIZLA İYİLEŞTİ

Ameliyattan 17 gün sonra Bayrak’ın sağlık durumu hızla düzeldi. İdrar çıkışı normale döndü ve böbrek fonksiyonları hızla toparlandı.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Türkiye’de böbrek yetmezliği hastalarının yüzde 90’ının altta yatan nedeninin hipertansiyon veya kontrolsüz diyabet olduğunu belirtti. Alan, rutin sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini ve yılda en az bir kez kan şekeri ile tansiyon takibinin yapılmasını önerdi.

KADAVRADAN ORGAN BAĞIŞI, HAYATI ÖNEME SAHİP

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’na dikkat çeken Prof. Dr. Alan, Türkiye’de kadavradan organ bağışının oldukça düşük olduğunu vurguladı:

Böbrek naklinde iki kaynaktan faydalanıyoruz; kadavra ve canlı verici. Ülkemizde 30 bin civarında böbrek bekleyen hastamız var, yılda yapılan nakillerin yalnızca bin kadarı kadavradan. Kadavradan nakil, hem alıcı hem verici açısından hayati öneme sahip.

İLHAN BAYRAK: "HAYATA GÜLÜMSEMEK İÇİN ORGAN BAĞIŞINA EVET"

Nakil sonrası yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen Bayrak, haftada iki defa dört buçuk saat diyalize bağlı kalmanın insanı hayattan kopardığını belirtti. Organ bağışına dikkat çeken Bayrak, şunları söyledi:

“Bir bedenden 4-5 kişiye can verebilirsiniz. İnsanları hayata bağlayıp gülümsetebilirsiniz. Bu yüzden hayata gülümsemek için organ bağışına evet diyoruz.”