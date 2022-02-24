En çok görmezden gelinen 20 kanser belirtisi

Vücuttaki fark edilebilir küçük değişikliklerle ortaya çıkan birçok kanser türü erken aşamada tespit edildiğinde tedavide başarı oranı artıyor. Bu nedenle belirtileri bilmek büyük önem taşıyor.

Doğru besleniyor, düzenli egzersiz yapıyor, sigara ve alkol içmiyor ve kötü huylu bir hastalığın sadece bir başkasının başına gelebileceğine, size asla gelemeyeceğine inanarak mı yaşıyorsunuz?

Çoğu erkek ve kadın gibiyseniz, önleyici kontroller için doktora gitmek öncelik listenizde yer alan bir şey değildir ve bu tehlikeli bir durumdur çünkü hastalığın başarılı tedavisi için, erken aşamalarda tespit edildiğinden daha iyi bir şey yoktur.

Yaşam boyunca vücutta değişiklikler meydana gelir ve bazen bunları hissetmek oldukça normaldir, ancak yine de tüm yeni değişikliklerde bir doktora görünmek en iyisi olacaktır. Çünkü bazıları ne yazık ki kanser olduğuna dair bir uyarı olabilir. Kanser belirtilerinin kadın ve erkekte farklılık gösterdiğini unutmamak da önemlidir.

KADINLARIN GÖRMEZDEN GELDİĞİ 10 KANSER BELİRTİSİ

Vücutta küçük gibi görünen birçok farklı değişiklik kanseri işaret edebilir. İşte kadınların görmezden geldiği en yaygın kanser belirtileri.

Göğüste Değişiklikler

Meme kanserine işaret edebilecek birçok farklı belirti vardır. Şişmiş meme, memede veya koltukaltında yumru, meme uçlarından akıntı, geri çekilmiş meme uçları, pul pul deri dökülmesi, meme ağrısı, meme ucunda veya memede kaşıntı meme kanserini gösterebilir.

Tuvalet Alışkanlıklarında Değişiklikler

Değişiklikler bağırsak kanserini gösterebilir ancak hemoroid, irritabl bağırsak sendromu veya iltihaplanma da olabilir. Kadınlar sıklıkla kanser semptomlarını adet dönemiyle karıştırabilirler, ancak sorunların birkaç gün sonra geçmediğini ve ishal, kabızlık, koyu, ince veya kanlı dışkıları içerdiğini fark ederseniz mutlaka bir doktora görünün. Yorgunluk ve kilo kaybı da endişe verici belirtiler arasındadır.

Karın, Pelvis veya Sırtta Ağrı

Endometriozis (çikolata kisti) olduğunda vücudun üst kısmında ağrı normaldir ve adet krampları da oluşabilir. Ancak ağrı kalıcıysa ve pelvis, sırt veya karındaki ağrı geçmezse bağırsak, yumurtalık veya rahim gibi çeşitli kanser türlerinin belirtisi olabilir. Omurilik kanseri sırtın alt kısmında ağrıya neden olabilir ve sebepsiz kilo kaybıyla karından omurgaya doğru yayılan ağrı pankreas kanserinin bir belirtisi olabilir.

Şişkinlik

Doyurucu bir öğle yemeği yediyseniz veya adet dönemindeyseniz şişkinlik normal bir durumdur, ancak birkaç hafta sonra geçmezse, yumurtalık kanseri belirtisi olabileceğinden doktorunuza görünün.

İdrar Yolu Değişiklikleri

İdrar yolu enfeksiyonları yaygındır ve idrara çıkmayı ağrılı hale getirir, ancak bazen bu ağrı daha ciddi bir şeyi gösterebilir. Böbrek kanserinin bir işareti olabileceğinden idrarınızda kan fark ederseniz bir doktora görünün. İdrar yolu enfeksiyonunun yanı sıra kanseri de tespit edebilen başka semptomlar da vardır ve bunlar idrar yaparken ağrı, mesanede baskı, sık idrara çıkma, mesaneyi boşaltma sorunları şeklinde ortaya çıkar.

Ani Kilo Kaybı

Vücut ağırlığınıza dikkat ederseniz kanseri de önleyebilirsiniz ancak kısa sürede çok kilo verdiyseniz mutlaka bir doktora başvurun çünkü ani kilo kaybı kanserde sık görülen bir durumdur.

Sebepsiz Kanama

Kanama menstrüasyondan bağımsız olarak meydana geliyorsa veya akıntı kanlıysa ve hoş olmayan bir kokuya sahipse bu bir enfeksiyon olabilir, ancak yumurtalık, vajina veya endometriyal kanserin bir belirtisi de olabilir.

Yorgunluk

İyi bir gece uykusundan sonra bile kendinizi iyi hissetmiyorsanız ve bu sürekli tekrar ediyorsa, bu bir kanser belirtisi olabileceğinden bir doktora görünün.

İştah Kaybı

Sindirim sistemindeki bir tümör midenize baskı yapabilir ve kendinizi tok hissettiğiniz için yemek yemenin zor olduğunu fark edebilirsiniz. Kanser genellikle hormonal değişikliklere de neden olur ve iştahı baskılayabilir.

Gece Terlemeleri ve Ateş

Menopozdaysanız bu durum normaldir, ancak diğer dönemlerde yoğun terleme lösemi veya lenfoma belirtisi olabilir.

ERKEKLERİN GÖRMEZDEN GELDİĞİ 10 KANSER BELİRTİSİ

İşte erkeklerin görmezden geldiği en yaygın kanser belirtileri.

İdrar Sorunları

Geceleri sık idrara çıkma, damlama veya akıntı, idrar yaparken yanma hissi ve idrara çıkma zorluğu prostat büyümesinin yanı sıra prostat kanserinin de belirtileri olabilir.

Testislerde Değişiklikler

Testislerde bir yumru veya başka değişiklikler fark ederseniz, testis kanseri çok hızlı ilerlediği için muayeneyi geciktirmemelisiniz.

Ciltte Değişiklikler

Herhangi bir benin şekil ve renk değiştirmesi cilt kanseri belirtisi olabilir. Bu durumda en kısa zamanda doktora gitmek önemlidir çünkü konu kanser olduğunda beklememek gerekir.

Yutma Zorlukları ve Mide Yanması

Yutma zorlukları ve mide ekşimesi, yanması ve asit gibi problemler geçmiyorsa, ayrıca kusmaya eğilimliyseniz mide kanseri olabileceği için doktorunuz sizi muayene etmelidir. Güçlü mide asidi de bu kanserin bir belirtisi olabilir, aynı zamanda gırtlak kanserine de işaret edebilir.

Ağız Boşluğundaki Değişiklikler

Sigara içiyorsanız, ağız kanseri geliştirme riskiniz daha yüksektir. Bu nedenle dudaklarınızda veya ağzınızda beyaz, kırmızı veya gri yaralar veya büyüme fark ederseniz mutlaka bir doktora görünün.

Yüksek Ateş

Yüksek ateş genellikle vücudumuzun enfeksiyonla savaştığının bir işaretidir, ancak geçmezse ve bunun için bir sebep yoksa, lösemi veya başka bir kan kanserini gösterebilir.

Geçmeyen Öksürük

3-4 hafta sonra geçmeyen, nefes almayı zorlaştıran veya kanlı tükürükle sonuçlanan bir öksürük, akciğer kanseri belirtisi olabilir.

Vücut Ağrıları

Her ağrı kanser anlamına gelmez, ancak bir ay sonra durmazsa ciddi bir durumu gösteriyor olabilir. Mutlaka bir doktora görünün çünkü kemik veya beyin kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türleri dayanılmaz vücut ağrılarına neden olabilir.

Şiddetli Karın Ağrısı ve Depresyon

Nadiren olur ancak şiddetli karın ağrısı ile ortaya çıkan depresyon, pankreas kanseri belirtisi olabilir. Ailenizde daha önce ortaya çıktıysa hemen bir doktora görünmelisiniz.

İdrarda Kan

İdrarda kan mesane, böbrek veya bağırsak kanserinin ilk belirtisi olabilir. Başka bir belirtiniz olmasa bile, olağandışı bir kanama olursa bir doktora görünmeniz akıllıca olacaktır.