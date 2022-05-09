Endonezya'da, 15 gizemli hepatit vakası görüldü

Sağlık Bakanı Sadıkin, Endonezya'da 15 gizemli hepatit vakası görüldüğünü, İngiltere ve ABD'deki hastalık kontrol ve önleme merkezleri ile irtibatta olunduğunu söyledi.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadıkin, şimdiye kadar kökeni bilinmeyen ve hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka kaydedildiğini belirten bir açıklama yaptı.

Çevrimiçi basın toplantısı düzenleyen Sadıkin, 27 Nisan'da ilk şüpheli vakalar bildirildiğinde, tüm hastane ve sağlık kuruluşlarından bu tür vakaların gözetimini ve izlenmesini talep eden bir genelge yayınladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Singapur, 30 Nisan'da ilk şüpheli vakayı açıkladı ve şu ana kadar Endonezya'da 15 şüpheli vaka var."

En fazla vaka İngiltere’de

İngiltere’de 100’ün üzerinde seyreden vakaları hatırlan Bakan Sadıkin, gizemli hepatit vakalarının en fazla İngiltere’de kaydedildiğini belirtti.

AA’nın haberine göre; Bakan Sadıkin, Endonezya hükümetinin, hastalığa neyin neden olduğunu tespit etmek amacıyla İngiltere ve ABD hastalık kontrol ve önleme merkezleriyle koordinasyon halinde olduğunu ifade etti.

Söz konusu merkezlerden virüs hakkında çok fazla bilgi alınmasına rağmen hepatit vakalarına gerçekte neyin neden olduğuna dair sonucun hala kesin olmadığını kaydeden Sadikin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) konuya ilişkin araştırmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirsiz hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuş, virüs nisanın sonlarına doğru İspanya, Almanya, Polonya, Danimarka, Japonya, ABD, Kanada ve İsrail'de de görülmüştü. Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin yaşandığı, bazı vakaların ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın gizemli veya nedeni belirsiz olarak tanımlanması, küresel salgın ihtimalini de gündeme taşıdı. Koronavirüs de henüz adı konulmadan önce gizemli bir akciğer rahatsızlığı olarak tanımlanıyordu.