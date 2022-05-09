Enfeksiyonun baş düşmanı: El hijyeni

Doç. Dr. Esra Kazak, hastane enfeksiyonlarını önlemenin en kolay, en ucuz ve en önemli yollarından birisinin etkili bir el hijyeni uygulamak olduğunu söyledi.

Dünya El Hijyeni Günü, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen bir etkinlik ile kutlandı.

El hijyeninin önemini anlatmak hedefiyle gerçekleştirilen organizasyonun yürütücülüğünü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Kazak üstlendi.

Enfeksiyonları önlemenin yolu el hijyeni

Etkinlikte el hijyeninin önemi konusunda açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Esra Kazak, COVID-19 salgını sırasında mikroorganizmaların bulaşmasında bu konunun bir kez daha ön plana çıktığına işaret etti. Hastane enfeksiyonlarını önlemede en kolay, en ucuz ve en önemli yollardan birinin etkili el hijyenine uyum olduğunun altını çizdi.





"El hijyenini artırmak ortak amacımız"

Esra Kazak, “El hijyenine uyum oranımızı artırmak ve hastane enfeksiyonlarını önlemek için hasta, hasta yakınları, hastane yöneticileri ve tüm sağlık çalışanları, hastanelerde görev alan herkes ortak adım atmalı ve uyum göstermelidir. Bunun için sürekli gözlem yapmakta, eğitimlerimizi sürdürmekteyiz. Konunun önemini vurgulamak için tüm dünyada 5 Mayıs El Hijyeni Günü olarak belirlenmiştir. Biz de bu çerçevede etkinliklerimizi sürdürdük." dedi.

İHA'nın haberine göre Kazak, hastaları ve kendilerini enfeksiyonlardan korumak için el hijyenine uyulması, birlikte çalışılması, yüksek motivasyonun sağlanması ve ellerin temiz kalması ile sağlık hizmetinde güvenlik ve kalitenin sağlanabileceğini aktardı.