Enginarın bu faydası bilinmiyor! Doğru şekilde yendiğinde zayıflatıcı etki gösteriyor...

Birçok farklı aktif madde içeren ve sağlığa onlarca faydası bulunan enginarlar, doğru bir şekilde tüketildiklerinde zayıflatıcı etki gösterebiliyor. İşte enginar hakkında bilinmesi gerekenler...

Mutfakta lezzetli ve çok yönlü olmasının yanı sıra lif açısından çok zengin olan enginar, düşük kalori sağlar ve potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir gibi çok faydalı mineralleri yüksek oranda içerir.

Enginar ayrıca flavonoidler, tanenler, inülin ve ona birçok sağlıklı özellik kazandıran fitosteroller gibi çeşitli aktif maddeler içerir. Yenilebilir kısım, en yüksek aktif bileşen konsantrasyonu bulunan, "kalp" olarak adlandırılan çiçek başının tabanında bulunan kısımdır.

Enginarın besin değerleri

Enginarın en dikkat çekici özelliği bol protein içermesidir. 100 gram yenilebilir kısım başına toplam 2,7 gram protein içerir. Ayrıca 100 gram yenilebilir kısım başına toplam 5,5 gram lif sağlar.

Yağlar çok küçük bir miktarda bulunur. 100 gram yenilebilir kısım başına 0,2 gram yağ içerir.

Enginarlar ayrıca hem vitamin hem de mineraller için iyi bir kaynaktır. Özellikle B1 vitamini olarak da bilinen tiamin (100 gram yenilebilir ksıım başına 60 mcg), B2 vitamini olarak riboflavin (100 mcg) ve B3 vitamini olarak bilinen niasin (500 mcg) olmak üzere iyi miktarda B vitamini sağlar.

Ayrıca enginarın 100 gr yenilebilir kısmının 18 mcg A vitamini ve 12 mg C vitamini içerir.

Enginarın 100 gram yenilebilir kısmında 376 mg potasyum, 1 mg demir, 86 mg kalsiyum, 45 mg magnezyum, 950 mcg çinko, 240 mcg bakır, 67 mg fosfor ve 133 mg sodyum bulunur.

Enginar esas olarak sudan oluşur, yenilebilir kısmın ağırlığının yüzde 90'ından fazlası sudur. Bu nedenle kalorisi çok düşüktür. 100 gram yenilebilir kısım sadece 22 kalori içerir.

Enginarın faydaları

Enginar her zaman arındırıcı ve sindirimi kolaylaştıran bir besin olarak kabul edilmiştir. Acı tadıyla bilinen ana aktif bileşenleri kafeik asit türevleri (sinarin dahil), flavonoidler ve seskiterpen laktonlardır.

Enginardaki bu aktif maddeler safra asitlerinin üretimini ve salgılanmasını uyarır. Enginarın karaciğer üzerindeki etkileri yaygın olarak bilinmektedir. Çalışmalar, özütlerinin hem karaciğerde hem de safra kesesinde uyarıcı özelliklerini doğrulamıştır. Safra asitleri, yağ asitlerinin sindirimini sağlar ve kandaki kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürür.

Ayrıca karaciğeri oksidasyon süreçlerinden koruduğu için kanıtlanmış bir antioksidan etkiye sahiptir. Bu açıdan bakıldığında enginar, vücudun toksinleri atmasına yardımcı olan arındırıcı özelliklere sahip doğal bir ilaç olarak kabul edilir.

Enginarın arındırıcı özelliği, lif açısından zengin olması ve içerdiği flavonik bileşikler ve mineraller, özellikle potasyum ve magnezyum sayesinde idrar söktürücü etkiye sahip olmasına ve böylece böbrekleri temizleme işlevini desteklemesine dayanmaktadır.

Enginar, karaciğer fonksiyonuna olumlu etkisi olan maddelr sayesinde karaciğer koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca, enginar yaprağı ekstresi hazımsızlığa karşı ve sindirim bozuklukları ve irritabl bağırsak durumunda etkilidir. Yaprak özü ayrıca safra üretimini uyarma ve karaciğeri koruma özelliğine de sahiptir.

Enginar yaprağı ekstresi ayrıca, toplam kolesterol, kötü kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşürülmesinde rol oynadığı için kalp ve damar sorunlarının önlenmesinde de faydalıdır. Safra asitlerinin salgılanmasındaki artış, kolesterolün atılmasını kolaylaştırır ve kandaki yağ seviyelerinin düşük tutulmasına yardımcı olur. Buna ek olarak, enginar yaprağının karaciğerde kolesterol üretimini azaltma yeteneği de vardır.

Enginarın antioksidan etkisi karaciğeri, kalbi ve dolaşımı korumanın yanı sıra hücresel yaşlanmayı da yavaşlatır ve kısmen de olsa tümör gelişiminden korur.

Ayrıca haşlanmış enginar, yemeklerden sonra kandaki şeker ve insülin seviyesindeki artışı azaltır.

Zayıflatıcı etki gösteriyor

Bir enginar günlük ihtiyaç duyulan lifin dörtte birini sağlar, kilo vermek ve özellikle selülitle savaşmak isteyenler için mükemmeldir. Lifler tokluk hissini arttırır ve bağırsak fonksiyonunu düzenler.

İdrar söktürücü ve arındırıcı etkinin yanı sıra dolaşımdaki yağların azaltılması da zayıflamayı destekler.

Bu nedenle enginar kullanımını artırabilirsiniz. Enginar makarna, pilav, et ve balıkla iyi gider ve ayrıca lezzetli salataların ve garnitürlerin ana bileşeni olabilir. Buharda pişirilirse veya az pişirilirse, sağlıklı özelliklerinin çoğunu korur.