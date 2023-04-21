Eriği tuzla yiyenler büyük tehlike altında! Duyan küçük dilini yutttu Yaz gelmeye başladı, erik piyasaya çıktı. Şu sıralar kilosu biraz pahalı ancak erik, yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olacak. Yazın erik tüketirken, dikkat etmeniz gereken de bazı detaylar ortaya çıktı. Bu detayların başında ise tuzla erik yemek geçiyor.

Yaz aylarının en sevilen meyvesi olan erik, yavaş yavaş piyasadaki yerini almaya başladı.

Şu sıralar kilosu biraz cep yakıyor ancak mayıs ayının gelmesiyle, uygun bir ücrete satılmaya devam edilecektir.

Eriğin seveni de yiyeni de çok. Üstelik erik, faydalarıyla da göz dolduran bir meyve olarak karşımıza çıkıyor.

Erik kabızlığa karşı korurken, bağışıklığın düzenli olarak çalışmasına olanak sağlıyor. Astım, bronşit gibi hastalıklara karşı da koruyan erik, kansere karşı da fayda sağlıyor.

Fosfor açısından oldukça zengin olan erik, vücudun demir emme kabiliyetini artırıyor ve kan dolaşımını da iyileştiriyor.

Cilt tonunu eşitlemesiyle bilinen yeşil erik, cildi yeniliyor ve lekelerin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.

Eriğin faydaları say say bitmez ancak eriği tuzla yiyenlere bir kötü haberimiz var...

Eriği tuzlayanlar dikkat!

Genellikler herkes yeşil eriği tuzla birlikte tüketiyor. Ancak eriği tuzla tüketmenin yanlış olduğu ortaya çıktı. Yeşil eriği tuz ile birlikte tüketmek, vücudunuzda ödem birikmesine sebep oluyor.

Ayrıca farkında olmadan erikle birlikte tüketilen aşırı tuz tansiyonu yükseltebilir ve ayrıca böbreklere aşırı yük binmesine neden olabilir. Vücut sağlığınız için eriği mutlaka tuz kullanmadan tüketmeniz öneriliyor.