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    Erkeklerle aynı değil! Kadınlarda en sık görülen felç belirtileri

    Erkekler ve kadınlar için ortak felç belirtileri vardır, ancak aynı zamanda kadınlar için tipik olan ve bu nedenle daha az bilinen belirtiler de bulunmaktadır. İşte kadınlarda sık görülen belirtiler.
    • Özel İçerik
    • 30.10.2022 - 15:06
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    Erkeklerle aynı değil! Kadınlarda en sık görülen felç belirtileri

    Felç veya bir diğer adıyla inme, dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden biridir ve kadınlar erkeklere göre daha savunmasız bir gruptur. Çünkü felç semptomları cinsiyete göre farklılık gösterir ve kadınlar belirtileri tanımada daha geç kalır.

    Ayrıca kadınların yaşam ortalaması erkeklerden fazladır ve yaş felç için bir diğer önemli risk faktörüdür. Yaşlı insanların felç için bir risk faktörü olan yüksek tansiyona sahip olma riski daha yüksektir. Hamilelik ve doğum kontrolü de kadınlarda felç riskini etkiler.

    Felç belirtilerini tanıyabilmek ve meydana gelirse zamanında tepki verebilmek çok önemlidir. Zamanında bir tepki, felçten kaynaklanan hasarı büyük ölçüde azaltabilir.

    Erkeklerle aynı değil! Kadınlarda en sık görülen felç belirtileri #1

    Kadınlarda daha sık görülen felç belirtileri

    Kadınlar, erkeklerden daha sık, genellikle tanımadıkları felç belirtilerine sahiptir.

    Kadınlarda daha sık görülen felç belirtileri:

    - Bilinç kaybı,

    - Genel güçsüzlük,

    - Mide bulantısı ve kusma,

    - Hıçkırık,

    - Solunum problemleri,

    - Vücut ağrıları,

    - Halüsinasyonlar,

    - Davranışta ani değişiklik,

    - Oryantasyon bozukluğu.

    Diğer felç belirtileri erkekler ve kadınlar için ortaktır:

    - Ani görme sorunları,

    - Kol, bacak veya yüz gibi vücudun bir tarafında ani uyuşma,

    - Ani konuşma bozuklukları, konuşma kaybı, kelimeleri telaffuz etme ve anlama güçlüğü,

    - Yürüme ile ilgili ani sorunlar, sürüklenme,

    - Baş dönmesi, denge kaybı,

    - Kusmanın eşlik edebileceği ani şiddetli baş ağrısı.

    Erkeklerle aynı değil! Kadınlarda en sık görülen felç belirtileri #2

    Yaşam tarzınızı değiştirin

    Migren, gebelikte preeklampsi, oral kontrasepsiyon ve hormon tedavisi kullanımı kadınlarda inme riskini artırır. Etkileyemeyeceğiniz genetik faktörler de vardır.

    Felç riskini azaltmak için yapabilecekleriniz yaşam tarzıyla ilgilidir ve sağlıklı alışkanlıkların benimsenmesi gerekir. Düzenli dinlenme, sağlıklı, dengeli beslenme, egzersiz yapma ve sigara ve alkol tüketimini zorunlu olarak bırakma gibi sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları benimsenmelidir.

    Tabii ki, başa çıkmayı ve mümkün olduğunda kaçınmayı öğrenmeniz gereken stres de felç için büyük bir risk faktörüdür.


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