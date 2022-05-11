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    Erzincan'da askeri helikopter, yaylada rahatsızlanan kadın için havalandı

    Yediği tavuklu yemek sonrasında mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri artan 53 yaşındaki Öznur Pınar, arazi şartları nedeniyle askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
    • 11.05.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 09:47
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    Erzincan'da askeri helikopter, yaylada rahatsızlanan kadın için havalandı

    Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki, Esence Dağı Küçükmezra mevkisinde 52 yaşındaki Öznur Pınar, yediği tavuklu yemeğin ardından rahatsızlandı.

    Ailesi ile çobanlık yapan kadının mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri artınca, durum 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verildi.

    Dağlık ve sarp arazide çalışmalar yapıldı

    AA’nın haberine göre; dağlık ve sarp arazide, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma ve jandarma ekipleri, Pınar’a ulaşabilmek için çalışma başlattı.

    Güçlükle bölgeye giden ekipler, hastanın ambulansa sevkini gerçekleştiremedi.

    Erzincan'da askeri helikopter, yaylada rahatsızlanan kadın için havalandı VİDEO

    Askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

    Devreye askeri helikopter girdi. Bölgeye gönderilen helikopter ile Pınar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Pınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Erzincan da askeri helikopter, yaylada rahatsızlanan kadın için havalandı #1

    Erzincan da askeri helikopter, yaylada rahatsızlanan kadın için havalandı #2

    Erzincan da askeri helikopter, yaylada rahatsızlanan kadın için havalandı #3

    Erzincan da askeri helikopter, yaylada rahatsızlanan kadın için havalandı #4

    Erzincan da askeri helikopter, yaylada rahatsızlanan kadın için havalandı #5

    Erzincan da askeri helikopter, yaylada rahatsızlanan kadın için havalandı #6


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