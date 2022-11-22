Eşinizle aynı yatakta uyuyamıyor musunuz? Hemen bu 5 öneriyi hayata geçirin!

Bazı kadın ya da erkekler, eşleriyle aynı yatağı paylaşamıyor. Bunun altında binlerce neden olabilir. Ancak bu nedenleri bulmak ve bazı önerilerle de şifalandırmak mümkün..

Sağlıklı evlilikler, iki insanın birbirini anlamasından geçer. Yargılayarak değil, yapıcı konuşarak ilerler. Yaşanan sorunlar, eşlerin yine birbirine destek olması ile atlatılır.

Gün sonunda aynı yastığa baş koyabilmek ve yatağa küs girmemek oldukça önemlidir. Bu sayede, evlilikler uzun ömürlü olabilir.

Ancak bazı çiftler bunu başaramıyor. Ya da bazı nedenlerden dolayı yapamıyor.Çünkü aynı yatakta uyumakta sorun yaşayanlar var.

Bu durum küslük ya da kavga ile alakalı değil.. Bazen bir sağlık sorunu bile çiftlerin aynı yatağı paylaşmasına engel olabiliyor.

Bu sorunların kaynağını bulmak gerekiyor. "Eşim beni sevmiyor" demek yerine, "Neden böyle oldu? Sorun ne olabilir?" gibi cümleler kurmalıyız.

Bu cümleleri kurabilmek, ilk etapta zor olabilir ama imkansız değil. Sadece daha sakşn olmalı ve kaynağa inmeliyiz.

Sorunu bulup kaynağına indikten sonra ise çözüm aşamasına geçebilirsiniz.Bunu başarmak için, aşağıda yer alan önerileri uygulayabilirsiniz.

Bu öneriler size bu yolda ışık tutabilir ve bu sayede eşinizle yaşadığınız bu sorunu kökten halledebilirsiniz.

Evliliğinizi kurtarın!

Aynı yastığa baş koyduğunuz partnerinizi suçlamaktan vazgeçin. Eleştirmekten vazgeçin. Bunları illa kş yapmanız gerekiyorsa, daha yapıcı bir dil kullanmayı tercih edin. Kimse kırıldığı yerde kalmak ve sevgi göstermek istemez. Yaşadığınız ya da size yaşatılan uyku sorununu da yine yapıcı bir şekilde dile getirin.

Eşinize karşı merhametli olun. Neden uyku sorunu çektiği ya da sizinle uyuyamadığını anlamaya çalışın. Empati kurmak bu noktada oldukça önemli. Sorunu tartışma haline getirmek yerine, çözüme ulaşmaya çalışmalısınız.

Eşinizin neden sizinle aynı yatağı paylaşamadığını keşfettiyseniz, sorunu büyük oranda çözdünüz demektir. Horlama evya sağlık sorunu.. Sorun her neyse, eşinizin destek alması için yardımda bulunun. Partneriniz yanınızda olduğunu bilirse bu konudaki endişelerinin üstesinden gelebilir.

Sorunu bulduktan sonra, çzöüm kısmına geçin. Aynı yatakta uyumak için bazı yaratıcı çözümler ve fırsatlar bulmaya çalışın. Sorun horlama ise kulak tıkacı veya pamukla bunu duymamazlıktan gelmeye çalışın. Herhangi bir farklı sağlık sorunuysa, tedavisine karşı tavır takının.

Ayrı odalarda kalsanız bile, uyumadan önce mutlaka yakınlaşın. Cinsel hayatınızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi, oldukça önemli. Bunu sağlamak için gece boyunca aynı yatakta uyumanıza gerek yok.