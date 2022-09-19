'Eskiden ilaç yoktu beyran vardı' Beyran çorbasının 8 mucizesi...

Gaziantep yöresine ait olan beyran çorbası, içerisindeki malzemeler sayesinde tam bir şifa deposu! Özellikle kış aylarında tüketilen beyran, hastalıklarla savaşmak için idela bir çorba..

Yemek açısından zengin olan ülkemiz, her yöresinde ayrı bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor...

Batısından doğusuna kadar birinden lezzetli yemeklere ev sahipliği yapan Tğürk mutfağı, sağlıklı olmasıyla da dikkati çekiyor.

Birbirinden özel ve güzel yemeklerin arasında yer alan beyran çorbası, Gaziantep yöresine ait. İçerisinde birçok malzeme bulunduran çorba, tam bir şifa deposu.

Sarımsaklı ve etli beyran çorbası, kış aylarında hastalıklarla savaşıyor ve vücudu koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren beyran, hastalık savar olarak adlandırılıyor.

Harlı ateşte pişirilen beyran, "İçen hasta olmaz, eskiden ilaç yoktu beyran vardı" söylemleriyle masaların baş köşesi konumunda.

İçenin bir daha içmek istediği içmeyenin ise pişman olduğu beyran çorbası, mucizelerini kısa süre içerisinde gösteriyor.

Yorgunluğa bile iyi gelen beyran çorbası, büyük şehirlerde yaşayan ve iş stresinden eve kendilerini zor atanlar için kurtarıcı diyebiliriz.

Hem yaz hem kış aylarında tüketilen beyran için Gaziantep'e kadar gitmenize gerek yok..

Evde de yapabileceğiniz bu çorbanın faydalarını daha detaylı anlamak ve araştırmak, kış aylarında rahat etmenizi sağlayacak.

Beyran mucizeleri

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede vücut hastalıklarla daha kolay savaşır.

İyileşme döneminde hastaların daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur.

Kalp hastalıklarına iyi gelir. Oluşabilecek kalp krizi riskini önler ve kalbi daha sağlık bir organ haline getirir.

Uzun süre tok tutar. Bu da zayıflamaya çalışan insanlara katkı sağlar.

Doğal bir antibiyotiktir. Kış aylarında gribe yakalanan ve günlerce yatmak istemeyenler için büyük bir yardımcıdır.

Eklem ağrılarının giderilmesini sağlar. Eklem ağrılarıyla ilgili şikayeti olanların tüketmesi gereken bir çorbadır.

Üst solunum yolu hastalıklarının sık görüldüğü kış aylarında en şifalı ve faydalı çorba olarak nitelendirilmektedir.

Vücudun kalsiyum ihtiyacını da karşılayan beyran çorbası, yorgunluğa iyi geliyor.