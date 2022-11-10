Evliliği canlı tutan cinsel çekimin azalması, eşlerin boşanmasına neden oluyor. Ancak bazı kadın ya da erkekler bu durumu fark edip önlem alabiliyor. Bazıları ise belirtileri anlamakta geç kalıyor.

Evli çiftlerin boşanmalarına neden olan en önemli unsur, cinsel çekimin zamanla azalmaya başlaması...

Kadın ve erkek arasındaki sohbetin, sevginin ve cinsel çekimin azalması, kimsenin istemeyeceği bir son doğuruyor.

Bu boşanma sürecinden en fazla çocuklar etkilenirken, kadın ve erkeğin durumu da pek içi açıcı olmuyor.

Cinsel çekimin azaldığını fark eden ve belirtileri analiz edebilenler, evliliklerini kurtarmayı başarıyor.

Ancak bu durumu fark edemeyen ve analizleri önemsemeyenler, soluğu mahkemede alıyor.

Cinsel çekimin azaldığını gösteren net ve oldukça basit birkaç belirti var. Bu belirtileri öğrenmek ise çok kolay.

Arama motorlarına, "Cinsel çekimin azaldığını gösteren belirtiler nelerdir?" yazanlar, konu hakkında detaylara ulaşmak istiyor.

Peki, Cinsel çekimin azaldığını gösteren belirtiler nelerdir? İşte yanıtı...

Eşler arasında cinsel çekimin azaldığını gösteren 6 madde

- Eşiniz sizden uzak durmaya ve siz olmadan uyumaya başladıysa, bu cinsel çekimin azaldığını gösterebilir.

- Eşiniz fiziksel görüntünüzü beğenmiyor ve sürekli kusurlar buluyorsa, sizden etkilenmiyor ve cinsel anlamda çekim duymuyor olabilir.

-Yatakta size sarılmak istemiyorsa, sizden uzak yatıyorsa hatta aynı yorganı bile paylaşmak artık onu rahatsız hissettiryorsa, sizden eskisi kadar etkilenmiyor demektir.

-Sizinle ilgili fantazileri yoksa ve sizinle ssarılıp uyumaktan dahi keyif almıyorsa, cinsel cazibenizi kaybetmiş olabilirsiniz.

-Çocuk sahibi olduktan sonra karı-koca kimliğinizi korumanız gerekiyor. Eğer eşiniz sizi sadece çocuğunun annesi olarak görüyorsa, cinsel bir birleşim yaşamak istemeyecektir.

-Eğer eşiniz yukarıda bahsettiğimiz cinsel fantazileri düşünmüyor ya da sizinle paylaşmıyorsa, o eski tutkuyu kaybetmiş olabilirsiniz.