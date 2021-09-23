Estetik Diş Hekimliği ve Gülüş Tasarımı

Estetiğin gittikçe daha çok ön plana çıktığı günümüzde sosyal hayatlarımızdaki ilk izlenimlerin yadsınamaz bir önemi bulunmaktadır.

Estetiğin gittikçe daha çok ön plana çıktığı günümüzde sosyal hayatlarımızdaki ilk izlenimlerin yadsınamaz bir önemi bulunmaktadır. Bu çerçevede, insanlarla etkileşimde bulunurken konuşma sırasında en çok dikkat çeken yerlerden biri de ağız ve dişlerdir. Bu bölgedeki küçük kusurlar ve düzensizlikler bile moral ve özgüveni etkileyebilir; belki de içten gelen basit bir tebessümde bile insanın rahatsız hissetmesine neden olabilir.

Estetik diş hekimliği; mükemmele ulaşan sonuçlarıyla, tüm insanlara hitap eden bir bilim ve sanat dalı haline gelmiştir. Estetik diş hekimliğinin en güncel konularından biri olan gülüş tasarımı konsepti bize seri üretimden çıkmış gibi duran, basmakalıp restorasyonların yerine; kişinin yüz özelliklerine ve tercihlerine göre olarak tasarlanan ve sonuçların önceden görüntülenebildiği, sadece diş değil; dudak, yanak gibi çevre dokularda da düzenlemelerin yapılabildiği bir yaklaşım sunmaktadır. Unutulmamalıdır ki, gülme estetiği bilimsel açıdan objektif bir olgu olsa da, bunun hasta üzerinde uygulanması bir sanattır. Tüm gülüşünüz gelişen teknolojik, laboratuvar ve klinik süreçler ile 1 hafta gibi kısa bir süre içerisinde değiştirilebilmektedir.

Peki ama bu değişimler nasıl sağlanıyor? Dişlerinizin şekil, boyut ve renk tonlarının geliştirilmesinde dişlerin üzerine ince bir tabaka olarak uygulanan porselen lamine veneerler ile mükemmele yakın estetik sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu restorasyonlar için dişler hazırlanırken -geçmişte uygulananın aksine- sağlıklı dokuyu minimal kaldırılması da hasta sağlığı ve rahatı açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Güçlü yapıları ve diş minesine benzer renk, saydamlık ve yüzey dokusuna sahip olarak üretilen porselenler, lamine veneer üretiminde özellikle tercih edilir. Tüm bunlar, bu restorasyonları doğal dişlerden ayırt edilemez kılar.

Tüm bu tedavi süreçleri sizin için nasıl ilerleyecek? Kaç seans gelmeniz gerekecek? İlk seansınızda plastik bir materyalle çenelerinizin başlangıç ölçüleriyle birlikte her açıdan sizin ve dişlerinizin fotoğrafları alınacak. Bu ölçü ve fotoğraflar ile yüzünüzün şekli ile uyumlu bir şekilde dişlerinizin nasıl düzeltilebileceği ve renk tonlarının nasıl ayarlanabileceği değerlendirilecek; sizin de görebilmeniz adına fotoğraflar ve mock-up adı verilen uygulama ile kendi dişleriniz üzerinde sizinle bu tasarımlar üzerinde fikir alışverişi yapacağız. Sizin de görüşlerinizle gerekli düzenlemeler yapılıp ikinci seansta dişlerin hazırlanmasına geçilecek. Bu seansta dişlerinizden ağrısız bir şekilde minimal doku kaldırılacak ve dişlerinizin final ölçüleri alınıp, hemen aynı seansta rahatlıkla kullanabileceğiniz geçici restorasyonlar üretilecek. Bu seansın ardından konunun ehli laboratuvarlarda lamineleriniz tasarımımıza göre üretilecek ve hazır olduklarında sizi yeni gülüşünüze kavuşacağınız üçüncü ve son seans için çağıracağız. Bu seansta laminelerinizi kalıcı ve sağlam olarak dişlerinize yapıştırıp son düzenlemeleri yapacağız ve sizi güler bir şekilde göndereceğiz. Tüm bu süreçlerle hayal ettiğiniz gülüşe 1 hafta gibi kısa bir sürede ulaşmış olacaksınız..

Porselen lamine veneerleriniz, uygun özeni göstermeniz ve kliniğimizde yapacağımız takip randevuları ile 10-15 yıllık bir süreçte maksimum dayanıklılığını koruyacaktır. Laminelerinizin günlük bakımını diş fırçası ve diş ipi ile tıpkı dişlerinize yaptığınız gibi sağlayabilirsiniz. Sadece lamineler ile çok sert yiyecekleri ısırmamaya özen göstermelisiniz; aksi takdirde gerçek diş minesinde de olacağı gibi laminelerinizde küçük kırılmalar meydana gelebilir. Yenilenmiş gülüşünüzü uzun süre ilk günkü gibi tutmanızda yardımcı olacak birçok ek ipucunu da size tedavi sonrası sunacağız.

Lamine veneerleriniz ile fotoğraflarda veya aynada dişlerinize baktığınızda nihayet kendinize güvenecek ve mutlu olacak; düzenli olarak gülümsemeyi ve hatta kahkaha atmayı daha keyifli bulacaksınız!

Sağlıklı ve estetik görünen dişlere kavuşmak istiyorsanız Maya Estetik’e bekliyoruz.