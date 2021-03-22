Ev hanımlarının kabusu: Tetik parmak hastalığı nedir? Tetik parmak belirtileri nelerdir?

Parmağın kilitlenmesiyle birlikte yoğun ağrıya neden olan “tetik parmak” hastalığı ev işleri nedeniyle ev kadınlarında daha sık görülüyor ve yaşam kalitesini önemli oranda düşürüyor.

Tetik parmak, genellikle orta yaştaki ev hanımlarında ve akıllı telefon bağımlısı kişilerde görülür.

Hastalıkta etkilenen parmak, silah tetiği çeker vaziyette büküldüğünden hastalık tetik parmak hastalığı olarak bilinir.

Eliyle çok yoğun iş yapan kişilerin elindeki tendonlarında oluşan kistler ve bunların oluşturduğu hareketliliğin kısıtlanması tetik parmak hastalığına yol açıyor.

Özellikle bez sıkma, halı silme, çaydanlık tutma gibi hareketleri sıklıkla yapan ev hanımlarında görülür. Bu nedenle ev işlerine çok zaman ayıran kadınlarda görülme olasılığı daha yüksek durumda..

Peki tetik parmak nedir ve belirtileri nelerdir? İşte tetik parmak hastalığı ile ilgili bilgiler..

TETİK PARMAK HASTALIĞI NEDİR?

Tetik parmak (Trigger finger) hastalığı, parmakları hareket ettirmeye yarayan tendonların iltihaplanıp şişmesinden kaynaklanan, parmakların kasılı kalması, aniden kilitlenmesi, parmak hareketleri sırasında parmakların takılması ya da ağrı hissi yaratması gibi belirtiler gösteren parmak hastalığıdır.

Kilitlenen parmağı düzleştirmek oldukça zordur. Tıp dilinde Stenozan Tenosinovit olarak bilinmektedir.

Temizlik işçileri, müzisyenler, çiftçiler, sanayi işçileri risk grubunda görülürler. Bunun yanı sıra eklem iltihabı, romatizma, diyabet gibi dokularda değişime neden olabilecek bazı hastalıklar da tetik parmak sendromuna sebep olabilir.

TETİK PARMAK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Parmaklarda ağrı hissi, özellikle parmakları hareket etmeye çalışırken artan bir ağrı hissedilir.

Tıklama şeklinde ses oluşabilir.

Ani kitlenmeler yaşanabilir.

Parmakların uzun süre hareketsiz kalması sonrasında hareket ettirilme denelerinde daha şiddetli ağrılar hissedilebilir.

TETİK PARMAK TEDAVİSİ

Tetik parmak sendromu tedavisi için ameliyatsız alternatif yöntemler mümkündür. Proloterapi, mezoterapi, akupunktur gibi tedavi yöntemleri ile uzmanlar tarafından tedavi edildiğinde yüksek oranda başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Dinlenme ve atel kullanımı tedaviye yardımcı olabilir. Sorun çözülmez ise cerrahi yöntemlere başvurulabilir.