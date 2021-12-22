Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı ücreti

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı ücreti

Asgari ücrete yapılan zammın ardından evde bakım maaşı alanlar, "Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım ücreti ne kadar?" sorularını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 1428 TL zamla 4 bin 253 TL'ye çıkarılacağını açıkladı.

Asgari ücrete yapılan bu zammın ardından, gözler diğer alınan bazı ücretlerde yaşanacak olan artışa çevrildi.

Özellikle evde bakım maaşı alanlar, 2022 yılında verilecek olan ücretin detaylarını merak etmeye başladı.

Vatandaşlar bu konuda detaylı bir bilgiye ulaşmak için, "Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım ücreti ne kadar?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı ücreti...

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2021'de engelli aylığı 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak. Bakım maaşı ise 1798'den 2706'ya yükseldi.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde Bakım aylığı ödemelerini e- Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak, giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,