Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

Evde yaşlı veya hasta kişilere bakan vatandaşlari "Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları ne zaman yatacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Evinde yaşlı olan ve onlara bakmakla yükümlü olan vatandaşlar, evde bakım maaşı alıyor.

Yaşlı ve hasta aile bireylerine bakmak için çalışamayacak durumda olanlar, bu maaş sayesinde rahatlama imkanı buluyor.

Vatandaşlarını mağdur etmek istemeyen devlet ise her ay düzenli olarak evde bakım maaşını yatırıyor.

Evde bakım maaşı yılın ilk yarısında 2 bin 706 TL olarak hesaplandı. 2022 yılının Temmuz ayında artan asgari ücret sonrasında ise evde bakım maaşı da yükseldi.

Bu kapsamda da yükselen maaşların ne zaman hesaplara yatacağı araştırılmaya başlandı.

Vatandaşlar, "Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları ne zaman yatacak?" sorularını arama motorlarına yazıp detayları öğrenmek istiyor.

Peki,Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir.

Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi. Bu açıklamayla beraber evde bakım maaşları 8 Temmuz itibarıyla yatmaya başladı.

Evde bakım maaşı şartları

Bakım maaşı bağlanması için gerekli 3 şart şunlardır:

Engelli kişinin sağlık raporunda “ağır engelli’’ kısmının işaretli olması gerekir.

Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır.

Bu miktar 2019 yılı için 1219.35 liradır. Bu miktarın eşiti ya da üzerinde rakam çıktığında evde bakım maaşı bağlanmaz.

Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.