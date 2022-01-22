Evde Kovid-19 pozitif çıkan yakınınızdan korunmanın yolları

Aynı evde yaşadığınız yakınlarınız koronavirüs pozitif çıktıysa, kendinizi koruyabilmeniz için izleyebileceğiniz önemli güvenlik taktiklerini biliyor musunuz?

Dünya Kovid-19 ve çeşitleriyle mücadele ederken, bu hastalığın bulaşmasını ve ne kadar bulaşıcı olabileceğini anlamak bizim için önemlidir. Testi pozitif çıkan kişilerin, hastalıklarının başlangıcında en bulaşıcı oldukları düşünülür. Mevcut Omicron varyantı ile yayılma, insanlar semptom göstermeye başlamadan bir ila iki gün önce ve iki ila üç gün sonra ortaya çıkıyor gibi görünüyor.

Testi pozitif çıkan aile üyeleriyle mi yaşıyorsun ve negatif çıkan tek kişi siz misiniz? Sevdiklerinizin tedavi süreci boyunca dikkatli olmanız ve önlemlere uymanız zorunludur.

AYNI EVDE VİRÜS BULAŞINI ÖNLEYECEK İPUÇLARI

Virüs bulaştığını düşündüğünüz veya bildiğiniz bir birey veya aile üyesiyle birlikte yaşıyorsanız, onları duygusal ve fiziksel olarak desteklemelisiniz. Ancak, onlarla temastan veya yakınlarından, dokunmaktan veya dokundukları, henüz dezenfekte edilmemiş veya temizlenmemiş eşyalarla temastan kaçınmanız gerektiğini unutmayın. Kendinizi güvende tutabilir ve Kovid-19'a yakalanmış olabilecek sevdiklerinize bakabilirsiniz.

Kovid-19 pozitif bir evde kendinizi güvende tutmanın yolları:

1. Yalıtılmış olmaları için bir oda seçebilirsiniz ve banyoyu kullanmaları gerekmedikçe dışarı çıkmamaları gerekir. Oturma odasında veya varsa boş bir odada kalabilirsiniz, böylece onlar kendi odalarında kalırken mutfağa ve diğer alanlara erişmeye devam edebilirsiniz.

2. Bulunduğunuz yerin iki banyosu varsa bunlardan birini hasta olan kişiye yaptırın ve kimsenin kullanmasına izin vermeyin. İki banyonuz yoksa, pencereleri açabilir, varsa havalandırma fanını çalıştırabilir ve dokundukları her yüzeyi temizleyebilir ve sterilize edebilirsiniz, böylece siz veya birlikte yaşadığınız herhangi biri kullanabilir. Ayrıca su bardaklarını onlarla paylaşmaktan kaçının.

3. Servis yapın ve onlara yemekle yardım edin. Yiyecek ve içecekleri koyabileceğiniz büyük bir tepsi bulabilirsiniz. Yiyecekleri kapalı kapılarının dışına koyabilir ve uzaklaşabilirsiniz.

4. Çamaşırlarınızı ayrı tutun ve genellikle hasta odasında tutuluyorsa kıyafetlerinizi hasta odasından uzak tutun.

5. Sevdiğiniz kişi kendi odasında çoğu zaman kapısı kapalı olsa bile havalandırmanın olması önemlidir. Havalandırma oluşturmak için mekanın diğer bölümlerinde pencereleri biraz açık tutun.

6. Bir kişiyle bağlantı kurmak için teknolojiyi kullanın ve yan odadaki biriyle kısa mesaj, görüntülü arama veya sesli arama göndermek aptalca görünebilir, ancak hasta kişiye insani bir dokunuş verebilir ve iyileşmesine yardımcı olabilir.

7. Şu anda testi pozitif çıkan biriyle birlikte kaldığınız için, semptomlarınız olmasa ve asemptomatik olsanız bile, virüsü sosyal toplantılara, işe ya da mağazaya yanınızda taşıyor olabilirsiniz.